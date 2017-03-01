Политолог о «врагах» Лукашенко: «Власть пока отступать не собирается»

Политический обозреватель прокомментировал последние слова Лукашенко в адрес участников протеста.

Накануне руководитель Беларуси Александр Лукашенко, знакомясь с циклом научных работ о белорусской государственности, допустил неоднозначную фразу.

– Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то, – заявил он. – Поэтому для нас это очень актуально. «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все.

«Салiдарнасць» попросила объяснить политолога Валерия Карбалевича, что означают слова главы государства о «врагах-тунеядцах».

– Думаю, власть решила попытаться дискредитировать людей, которые вышли на протесты, выставить их в образе врагов. Непонятно, правда, последуют ли за этим политические репрессии, либо же это будет продолжаться на уровне риторики. Но линия на дискредитацию протестов очевидна.

Собеседник обращает внимание на скрытый намек Лукашенко в отношении неких «внешних сил», которые якобы стоят за этими протестами.

– Он делает вид, что какие-то внешние силы пытаются дестабилизировать обстановку. Непонятно, какие это силы, но первое, что приходит в голову, это Россия. Намеки на это, кстати, были и в «Советской Белоруссии» сразу после акций. Очевидно, власть пока отступать не собирается. Пока вывод только такой.

Однако пойдет ли власть навстречу, если протесты усилятся?

– Трудно сказать, какой силы должны быть протесты. Не исключен вариант, что чем больше будут протесты, тем большим будет сопротивление властей и репрессии.

В то же время риска того, что пророссийские силы действительно попытаются воспользоваться ситуацией, политолог пока не видит.

– Дело в том, что пророссийские организации в Беларуси очень маргинальные и по сравнению с оппозиционными проевропейскими структурами они очень слабы. На данном этапе я не вижу такой угрозы, – подчеркнул он.

Реакция Байнета: «Отрыв от действительности уже в космических величинах».

Белорусские интернет-пользователи также прокомментировали последние слова главы государства. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Хватает еще наглости доведенных до ручки людей «тунеядцами» называть! Уже тошнит от этих речей».

«Куда его понесло… Какие параллели... Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках и тунеядцы»

«Я смотрю, отрыв от действительности уже в космических величинах».

«Да нас тут кое-кто уже 25 лет использует в корыстных целях»

«Власть сама использует "тунеядцев" в корыстных целях – пытается латать дыры в бюджете».

«Вместо того, чтобы искать поддержку у народа в тяжкие времена, он сам раскачивает лодку».

«Александр Григорьевич, если вас укачивает на лодке, то сойдите на берег с этой лодки».