«Идеологи игнорируют Лукашенко»

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев на своей странице в Фейсбук рассуждает о том, почему слова Лукашенко о «здоровом национализме» не услышат на местах.

«У идеологов полностью сбиты ориентиры, поэтому они игнорируют Лукашенко.

Вчера глава государства заявил, что нам нужен здоровый национализм. Что теперь делать идеологу в Малорите и Дерманту в фейсбуке с его имхо? У них же все заточено против «национализма, который привел в Украине к войне». Только две вещи эти 20 лет наполняли их душу трепетом: победа в Великой Отечественной Войне и братство с Россией. Ну, ладно, и звёздное небо над головой, но это для всех.

И вдруг, как гром среди ясного неба, Александр Григорьевич начал говорить, словно узнал, что в БНФ в этом году будут выбирать лидера, и решил-таки его тоже возглавить.

На такие изменения вертикаль выбрала свой способ реакции, позаимствовав его у пингвинов из мультика «Мадагаскар» — «улыбаемся и машем».

По итогу множества встреч я очень отчетливо вижу, как за словами наверху внизу ничего не меняется. Там уже есть свои схемы, шаблоны, бланки. И разве это повод менять их просто потому, что в Минске что-то сказали? Точно нет.

На местах чиновники верят, что Россия это наш главный союзник и опора, которая встает с колен, а идеологи по-прежнему точно знают, что главное в их идеологии стабильность и социальное государство, «сильная и процветающая». А кто не согласен, тот хочет «как в Украине». И все вместе они строят «Белую Русь», а совсем не БНФ.

Этот разрыв между Лукашенко и теми, кто внизу, постоянно увеличивается. Будьте готовы».