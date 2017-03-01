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01.03.2017
sncmedia.ru
Избранные перлы эмигрантского сленга: тушки, вошки, мальчишки

Сленг русских эмигрантов в разных концах света.

Арготуха (Китай) – китайская 56-градусная водка (от китайского 二锅头, èrguōtóu – «крепкий напиток»). «Ну что, арготухи накинем или возьмем уже нормального вискаря?».

Бандерлоги (Германия) – юные амбициозные герои офисной службы, борзо выталкивающие из корпораций старших коллег. «Очередная партия бандерлогов подтянулась, житья нет – спят и видят, как пролезть во Франкфурт».

Брюссельский райком (Евросоюз) – евробюрократы, мешающие бытовать и обустраиваться русским людям в свободной Европе. «Райком гундосит. Люду и Вадика на следующей неделе репатриировать в Рашку собрались».

Во нах, вошки (Южная Корея) – местные деньги (от «вона» – корейская национальная валюта). «Подкинь вошек, заело все, хочу накидаться».

Замоташка (арабские страны) – женщина в хиджабе. «Ты посмотри на нее, из Джумейры не вылезает, скоро, поди, в замоташки подастся, Зульфия Игнатьевна, ***...»

Колбасье (США) – уехавший за бугор ради сытой жизни и пошлых материальных благ гражданин. «Очередной колбасье подъехал, ни совести, ни мозгов ни разу».

Кхайхуеть (Китай) – быть на совещании (от китайского 开会, kāihuì – «переговоры»). «Битый час ей набираю – скидывает. Надеюсь, кхайхуеет».

Мальчики (общеэмигрантский сленг) – молодые мужчины, прикидывающиеся геями: есть мнение, что гомосексуалам проще получить убежище в странах развитого капитализма. «Куда ни плюнь, всюду мальчики. Пробили новую тему».

Морковка (Таиланд) – особа легкого поведения. «Сколько морковей возьмем? А что мелочиться, пятерых!»

Оппхолдстиллательсе (Норвегия) – разрешение на проживание, а также на работу в Норвегии (от норвежского Оppholds og arbeidstillatelse – «рабочая виза»). «Давай оп... Оппхо... Ну ты понял, жить-то надо».

Охабибиться (арабские страны) – выпасть из активной жизни, закрыться дома ради мужа-араба. «Таня совсем охабибилась, тоже мне, православная».

Паспортистки (общеэмигрантский сленг) – девушки, что выходят замуж «за паспорт». Явление, распространенное в российской провинции: отмучилась пару лет, и готово – на руках чистый паспорт иностранной державы. «Какие требования, она ж паспортистка – что скажет, то и сделает».

Соммерйоб (Норвегия) – работа на лето (от норвежского Sommerjobb – «летняя работа»), любимое занятие восточноевропейских студентов с июня по сентябрь. «Ну как твой соммерйоб, все лососину чистишь?»

Тушки (общеэмигрантский сленг) – презрительное обозначение граждан России и Украины, всеми силами стремящихся свалить на Запад – хоть тушкой, хоть чучелком. Зачастую перебираются через границу нелегально, остаются в забугорье по туристической визе, работают без регистрации и рассчитывают непонятно на что. «Опять тушки подъехали. Ну все, приветы, жди проблем – зарплаты скосят».

Фууюашка (Китай) Официантка в ресторане, горничная в гостинице (от китайского 服 务员, fúwùyuán – «обслуживающий персонал»). «Фууюашки сегодня совсем конченые! Полчаса прошло, хоть бы риса принесли».

Фрешка (Израиль) – разряженная фифа, скорее всего проститутка (происхождение жаргонизма неизвестно). «Циля, погляди, какая фрешка прошла – ну прямо как ты в первой молодости».

 
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