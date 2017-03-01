Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Идеологи игнорируют Лукашенко»
Весна пришла по расписанию. Но на пятницу объявлено штормовое предупреждение
В первый день весны доллар и евро продолжили дорожать
Госзакупки: куда уходят деньги
Автора изменений в граффити о дружбе Москвы и Минска не нашли. Но будут судить двух причастных
Какие товары и услуги дорожают с 1 марта?
Лукашенко поблагодарил грузинского президента за откровения о личной жизни
Галоўны паралімпіец, які прыдумаў «акцыю Фомачкіна», збудуе катэдж у «Драздах-2»
Суд над пьяным гаишником: «Я клал на ПДД, ведь я служу в ГАИ»
«Я согласился, если бы назвали «кулаком», но «тунеядцем» — разве так можно?!»
Сколько украинцев обеспечивают работой белорусские миллионеры?
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Сенсация! В Беларуси высокая безработица!
Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи
Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Романчук и зампред Белстата поспорили в фэйсбуке
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Парень с бензопилой»: «К сожалению, я не выполнил своих планов по массовому убийству»
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах
Быки на болоте
«Любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен»
«Все… Конец»
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»
«Огромные затраты на провокаторов приносили свои уродливые результаты»
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как раненый аист пришел к человеку за помощью
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Скандалы
01.03.2017
Евгений Федоров
Отец погибшей под колесами автомобиля ГАИ: «Это беспредел власти на дороге»

Прокурор попросил 5 лет колонии-поселения для гаишника, который сел пьяным за руль и насмерть сбил женщину.

В Ляховичах продолжается суд над бывшего и.о. начальника Барановичского ГАИ Андреем Волковыцким, сообщает Intex-press.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако его адвокат не согласился с некоторыми пунктами обвинения.

– Я считаю, что ДТП произошло из-за того, что он отвлекся на автомобиль. Приближаясь к пешеходному переходу, он взял ближе к середине проезжей части. Даже скорость в 60 км/час не спасла бы от столкновения, – сказал защитник подсудимого.

В своем последнем слове Волковыцкий попросил прощение у родственников погибшей.

– Моему поступку нет прощения и оправдания. Хочу попросить прощение у детишек, которых я оставил без мамы, – сказал он.

Вместе с тем, подсудимый попросил строго его не наказывать, чтобы он мог побыстрее выйти на свободу и начать выплачивать компенсацию своего вреда семье погибшей.

Также в ходе суда выступил отец погибшей Ольги Стрелковской. Мужчина попросил обратить внимание на то, что Волковыцкий только через два месяца признал свою вину. 

– Это беспредел власти на дороге, – сказал он. – Вседозволенность взяла верх! Он был без пяти минут начальник ГАИ. Если бы не этот случай, он сейчас уже был бы начальником… Я дочь когда-то сам на руках забирал из роддома, нянчил. А тут зачитываю столько переломов… Мы больше не увидим нашу дочь. А вы говорите – нет отягчающих обстоятельств.

Журналисты, присутствующие на суде, сообщают, что Андрей Волковыцкий заплакал во время выступления отца погибшей.

Оглашение приговора состоится 3 марта.

Напомним, что трагедия произошла вечером 26 ноября, когда сотрудники Ляховичской ГАИ остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В то время, когда на водителя стали составлять протокол, 36-летняя женщина-пассажир, вышла из машины, чтобы узнать, в чем дело. Когда она переходила дорогу, ее насмерть сбил автомобиль, за рулем которого был временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Барановичского ГОВД Андрей Волковыцкий. 

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»
Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»
Оценили «мову» в три сребреника
Слабы лідэр ва ўмовах крызісу
«Вожу их в баню, оплачиваю турпутевки… По-другому у нас нельзя»
Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY