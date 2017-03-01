Весна пришла по расписанию. Но на пятницу объявлено штормовое предупреждение

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидрометцентра, во вторник, 1 марта, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части дожди. Ветер южный с переходом на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха +6..+11°C, в южных районах до +13°C.

В Минске дождь (вероятность осадков более 90%), максимальная температура воздуха днем +8..+10°C.

2 марта на большей части Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит -1..+5°С, максимальная днем +4..+10°С.

3 марта также ожидаются на большей части кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+3°С, максимальная днем +1.. +8°С.

Ночью и утром 3 марта по северо-западу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. По Минску ночью и утром 3 марта ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.