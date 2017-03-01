Госзакупки: куда уходят деньги

Когда тратишь не свои деньги, велик соблазн «отщипнуть» небольшой кусочек.

До 10% денег, потраченных на госзакупки, уходят напрямую на взятки и откаты. Еще около 10% расходов – потери, связанные с завышением цены, поставкой товаров ненадлежащего качества и товаров, которые не используются, отмечают авторы исследования «Государственные закупки из одного источника в Республике Беларусь: анализ и рекомендации»

– Порядка 90% контрактов и сделок, которые совершаются в сфере госзакупок в Беларуси, это закупки из одного источника. Через них тратится примерно 40-60% распределяемых в сфере госзакупок бюджетных денег. При этом вы никогда не увидите в открытом доступе ни приглашения к участию в такой процедуре, ни результатов процедуры такой госзакупки, – рассказывает руководитель проекта «Открытые закупки» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин.

По данным исследования, на долю договоров по закупкам из одного источника приходится около 4,7 миллиарда рублей. Через госзакупки распределяется около 10% ВВП страны.

Некоторые положения законодательства позволяют переводить закупки с одним поставщиком в закрытую процедуру. Непрозрачность процедур закупок из одного источника мешает контролировать, как расходуются бюджетные деньги, отмечает соавтор исследования Галина Кашевская.

– Проблема в том, что законом не предусмотрена ответственность заказчика за нарушение принципов госзакупок. Если сравнить это с российским законом, то там именно заказчик несет ответственность за выбор поставщика, сравнение цен и прозрачность процедуры. Нет также законодательной возможности обжаловать процедуру закупки из одного источника, – комментирует Галина Кашевская.

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