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Общество
01.03.2017
Евгений Федоров
Власти согласились на неделю остановить стройку возле Куропат

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил блогер Антон Мотолько.

Он написал, что находится в фойе Мингорисполкома, ожидая подробностей встречи мэра Минска Андрея Шорца и защитников Куропат. Также в холле присутствуют около 20-30 представителей средств массовой информации, которых не пустили в зал переговоров.

Спустя некоторое время предварительные итоги общения с чиновниками объявили политики Павел Северинец и Алексей Янукевич. Они сообщили, что скандальная стройка будет временно приостановлена – как минимум на неделю.

 – Попросили убрать лагерь защитников Куропат. Будут круглые столы и прочее. Делают акцент, что там костей никаких нет, мол, а на этих костях настаивают защитники (что неправда). Вопрос про охранную зону – «ну вы понимаете». Повторюсь, СМИ не пустили на встречу с Шорцем, – написал Антон Мотолько.

Напомним, что уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах, не давая строителям продолжить строительные работы.

Между тем Павел Северинец заявил после встречи, что протестующие не согласны снимать свой лагерь возле Куропат, пока не разобрана строительная площадка.

«Настаивают, что там нет костей в этой земле, что город должен отстраиваться. Думаю, что результат таков: боевая ничья и перспектива договориться есть, лагерь остается», — сказал Северинец Радыё Свабодзе о встрече в горисполкоме.

Северинец призвал собраться на митинг в пятницу в 18 часов возле стройплощадки.

Напомним, что уже больше недели гражданские активисты круглосуточно дежурят возле стройки бизнес-центра в Куропатах, не давая строителям продолжить строительные работы.

«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»

 
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