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Общество
01.03.2017
Евгений Федоров
Какие товары и услуги дорожают с 1 марта?

Не повезло активным интернет-пользователям и курильщикам.

В частности, с первого дня весны подорожают сигареты производства Гродненской табачной фабрики «Неман», которые теперь будут дороже на 2-9 копеек за пачку.

Также придется раскошелиться абонентам компании «Белтелеком» – в связи с подорожанием интернета byfly, цифрового телевидения ZALA, а также звонков со стационарного телефона. Средний размер повышения тарифов составил 9% к уровню тарифов прошлого года.

Интернет-провайдер «Атлант Телеком» увеличил стоимость своих тарифов более существенно – на 11%.

Абоненты мобильной связи оператора life:), которые пользуются пакетами  с высокоскоростным интернетом LTE также ждет резкое подорожание – от 15 до 23%.

Кроме всего прочего с 1 марта дорожают услуги почтовой связи при отправке открыток, писем и бандеролей.

А между тем число белорусских семей, живущих за чертой бедности, увеличилось до 170 тысяч.

 
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