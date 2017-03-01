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Политика
01.03.2017
Салiдарнасць
Лукашенко поблагодарил грузинского президента за откровения о личной жизни

Глава Беларуси и президент Грузии Георгий Маргвелашвили пообщались 1 марта в Минске во Дворце Независимости.

Во время встречи Лукашенко говорил «о героическом клочке земли», вспоминал «наших грузинских братьев», погибших в Беларуси, и благодарил за откровенное интервью.

— Мы всегда рады видеть наших грузинских братьев в Беларуси. У нас больше, чем общая история. На территории Беларуси за ее освобождение боролись тысячи грузинских граждан. Много, к сожалению, погибло наших братьев грузин, освобождая и защищая Беларусь. Это та часть истории, которая никогда не забывается и не может быть забыта. Поэтому вы для нас очень близкие люди, и мы всегда с величайшим уважением относились и относимся не только к вашей истории, но и к людям, которые проживали на этом героическом клочке земли, имя которому сегодня — свободная и независимая Грузия, — цитирует слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства обратил внимание, что страны не имеют противоречий в политических отношениях, и поблагодарил Георгия Маргвелашвили за ту позицию, которая занимает Грузия в международных организациях, поддерживая Беларусь.

Особую благодарность Александр Лукашенко выразил за искреннее интервью Президента Грузии белорусскому телевидению.

— Люди с большим воодушевлением, вдохновением восприняли эти человеческие нюансы, когда вы рассказывали о своем личном, семейном, о том, что даже там есть что-то белорусское, — добавил белорусский лидер.

Лукашенко также назвал прорывом экономические отношения с Грузией.

— Мы буквально за несколько лет с вами осуществили прорыв в наших отношениях, и сегодня к великому удовлетворению, пусть это еще не тот товарооборот, который должен быть, но полпути мы прошли, — отметил белорусский президент, подчеркнув, что таких темпов роста, как с Грузией, нет ни с одной страной, в частности с ЕАЭС, сообщает TUT.BY.

Ответим, что товарооборт с Грузией в последний год действительно рос. Вот только назвать его прорывным вряд ли можно. Так, во время визита в Грузию в апреле 2015 года Александр Лукашенко поставил задачу в три раза увеличить товарооборот между странами — до 200 миллионов долларов. Реальность разошлась с ожиданиями. По данным Белстата, в 2016 году эта цифра приблизилась лишь к 73 203,6 млн, что вряд ли можно назвать серьезным экономическим достижением.

Впрочем, эксперты уверены, что в нынешних взаимоотношениях с Грузией у Беларуси преобладает отнюдь не экономический, а политический интерес.

 
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