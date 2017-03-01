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Общество
01.03.2017
Евгений Федоров
«Не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили»

Белстат опубликовал данные о белорусах, живущих за чертой бедности. Байнет отреагировал.

По подсчетам официальной статистики, в Беларуси уже несколько кварталов подряд растет число семей, доход которых ниже бюджета прожиточного минимума. Например, если на начало 2016 года число малообеспеченных домашних хозяйств составляло около 147 тысяч, то уже в конце марта оно составило более 151 тысячи.

В июле-сентябре за национальной чертой бедности находилось почти 159 тысяч семей.

Под конец года этот показатель и вовсе шокировал: в четвертом квартале число малообеспеченных домохозяйств резко увеличилось – до 170 тысяч. По оценке Белстата, это около 4,4% от всего населения страны.

Байнет поразился опубликованными цифрами, однако в то же время посчитал их заниженными.

«Только 4.4%? Реально это процентов 30%», – пишут пользователи дискуссионной площадки talks.by.

«Если это по Белстату, то эти 9% за чертой бедности такие же, как и пресловутые 0,9% безработных в 2016, которые затем превратились почти в 6 %!»

«И это при том, что то, что у нас называется «бедностью» в других странах называется более емко нищетой!»

«В полку пополняющих бюджет из ничего прибыло. Чем больше за чертой бедности, тем больше тунеядцев, чем больше тунеядцев, тем больше денег в бюджет на содержание идеологов и прочего…»

«И это явно без учёта тех, кто взял грабительские кредиты под адские проценты в белорусских банках! Теоретически люди с доходом, а фактически находятся в рабстве у банков и отдают, возможно, большую часть доходов…»

«Пора вводить налог на бедность – это вполне в духе нынешней власти».

«Слава ручному управлению, слава «многовекторной» политике! Правда, экономике кирдык. Я даже не могу припомнить, когда наши люди так плохо жили».

«Политика государства такая. Загнать как можно больше людей за черту и заставит молчать».

«Еще в начале 2000-х одна из главных газет страны разместила на первой странице слова известно кого: «Белорусы будут жить бедно, но не долго». Лозунг методично воплощается в жизнь».

«Все в этом мире относительно. С таким раскладом возможно через годик сегодняшнее «за чертой бедности» будет пределом мечтаний».

 
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