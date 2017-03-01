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Общество
01.03.2017
Павел Рос
Напоминалка для власти, которая может стать врагом сама себе

Сколько времени нужно Лукашенко, чтобы по-настоящему услышать недовольство народа?

Произошло уже довольно много событий с того момента, как граждане Беларуси начали массово выражать недовольство скандальным Декретом №3. Сначала это были возмущения  на дискуссионных площадках и в социальных сетях.

Как «тунеядцы» перестали жаловаться на судьбу и понесли правду-матку

Затем в феврале начался сбор подписей против налога на «тунеядцев» – и он побил все рекорды. Петиция получила впечатляющую поддержку: 23 тысячи голосов против декрета о «тунеядцах» (для сравнения – популярная петиция об информации на этикетках товаров собрала чуть более 5 тысяч).

Подписи собирались и вживую. Еще не успели забыться очереди из желающих подписаться за отмену декрета на Комаровке. Активничали и жители регионов, которые приходили отметиться в офисы профсоюза РЭП. Всего набралось около 75 тысяч подписей, которые были переданы властям.

О невиданном ранее возмущении в обществе, как бы это курьезно ни звучало, говорят даже сотня тысяч «классов», собранных против декрета в «Одноклассниках»...

Все эти звоночки должна была заметить любая уважающая себя и общество власть. Но сигнал был проигнорирован – и маховик недовольства продолжил раскручиваться дальше.

Уличные протесты белорусов шли по нарастающей: сначала был Марш рассерженных белорусов в центре Минска, который по активности превзошел ожидания экспертов и оказался, пожалуй, самым массовым с 2010 года. Эстафету перехватил Гомель, где в центре города собралось больше людей, чем когда-либо с начала 90-х. Причем, на улицу вышли те, кто никогда в протестных акциях не участвовал.

И, наконец, протесты в Витебске, Бобруйске, Барановичах в минувшее воскресенье.

5 марта на улицу выйдут жители Бреста и, велика вероятность, других городов, а еще на днях – Пинск, Молодечно, Орша, Рогачев, Бобруйск… И что-то подсказывает, что если власти не погасят нарастающий протест до 15 и 25 марта (запланированы масштабные акции в Минске), пламя недовольства может превратиться в полноценный пожар.

Объявление, появившееся 1 марта на просторах социальных сетей

В большинстве демократических стран правительству наверняка потребовались бы считанные дни, чтобы отреагировать на столь массовое и разноплановое выражение протеста.

Например, это могло быть экстренное заседание парламента, как это было в Румынии в связи с антикоррупционными протестами. Или же встреча чиновников разных уровней с протестующими: элементарная и естественная попытка объяснить людям ситуацию. Или же первые лица могли бы внятно обратиться к народу с экрана телевизора, чтобы сообщить о дальнейших действиях по урегулированию ситуации.

Но этого не произошло.

В Беларуси идет которая неделя с момента начала массовых протестов, а Александр Лукашенко после двухнедельного молчания вместо чуткого решения в пользу народа – ищет врагов. Возможно, в режиме ожидания власть надеется, что мирный белорус опомнится, успокоится и вернется в отведенное ему место. Но, возможно, ее ждет еще не один сюрприз. Вот только не станет ли она в итоге врагом сама себе?

 
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