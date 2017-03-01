Суд над пьяным гаишником: «Я клал на ПДД, ведь я служу в ГАИ»

Стали известны новые подробности суда над сбившим женщину экс-начальником Барановичской ГАИ.

На суде над экс-начальником Барановичской районной ГАИ Андреем Волковыцким не стали показывать запись видеорегистратора с места происшествия. Это было сделано, учитывая состояние матери и дочери погибшей женщины. Прокурор лишь зачитал расшифровку видеоролика, сообщает onliner.by.

К материалам дела была также приложена песня, обнаруженная в телефоне обвиняемого. Пьяным голосом некий мужчина поет песню, в которой есть строчка: «Я клал на ПДД, потому что я служу в ГАИ».

28 февраля в Ляховичах начался суд над бывшим руководителем Барановичской ГАИ. Процесс открытый. Андрей Волковыцкий, под колесами автомобиля которого в ноябре 2016 года погибла женщина, полностью признал свою вину и раскаялся. Его обвиняют в «нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим по неосторожности смерть человека» (ч. 4 ст. 317 УК).

Суд продолжится 1 марта. В этот день ожидаются прения сторон.