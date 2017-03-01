Страсть к машинам и еде: «В лесу просто закидывали ягоды в банку и заливали водкой»

Лаборатория еды и путешествий Sputnik появилась из неуемной страсти двух людей к машинам и еде.

Ника Махлина и Иван Большаков ездят по России на старом вэне, знают, где лучше всего поесть, и исследуют еду с неочевидной стороны. В разговоре с 34travel ребята рассказали про свои самые необычные гастрономические находки, про значение супермаркетов и еду будущего.

Панк от еды

Мы журналисты. Ваня скорее арт-директор, он отвечает за то, чтобы все сложить в один продукт. Я – за тексты.

В какой-то момент мы уволились из своих офисов и хотели открывать свой гастрономический проект – панковскую кафе-пиццерию, идею которой подсмотрели в Барселоне. Примером стала закусочная, которая работает всю ночь. Большое помещение без всяких прикрас и в нем тусовка типа скейтеров. Пиццу делают молодые ребята, без попытки кому-то что-то доказать. Такое маленькое, уверенное в себе место. Смелая сама еда, с довольно странными начинками, и все это широкими мазками. Это панк от еды – когда ты делаешь вещи, которые отличаются от привычного, хулиганишь. Такой гастробеспредел.

Вот мы прямо в лесу делали настойки: просто закидывали ягоды в банку и заливали водкой. Конечно, обычно это делается гораздо аккуратнее, но мы решили уйти в гастропанк.

Я даже специально закончила поварскую школу, но с закусочной ничего не получилось. Мы гораздо больше любим исследовать, чем привязываться к одному месту вроде кафе или кухни. И мы стали писать о еде. Так вышло, что в это же время начали ездить за город. Все соединилось, и через соцсети вдруг разнеслось, что мы знатоки Подмосковья и фермерской стороны нашей Тульской области.

Все пришло к тому, что теперь мы уникальный журналистский коллектив, работающий в сфере еды и путешествий. Делаем издания для себя и под ключ – например, журнал «Счастливые люди» про тех, кто переехал в Тульскую область из Москвы и стал заниматься фермерством или чем угодно, что получается делать самостоятельно вдали от города. Это альманах, который выходит раз в год.

Банка с историями

Что такое гастрономические путешествия? Это когда ты собираешься куда-то дальше ресторана и магазина и пытаешься узнать о еде то, что скрыто от обычного путешественника. Копаешь. Если ешь суп – будешь пытаться узнать его историю или где найти человека, который вырастил овощи, что это за человек.

Для меня это изучение еды со всех сторон кроме той, которая на поверхности. Практически экспедиция. Например, если идешь на рынок – ты не просто смотришь, что продают. Ты общаешься с продавцами и, возможно, договариваешься приехать к ним на поле.

И в итоге на кухне у тебя уже не просто банка со специями, а целая история в этой банке. И вокруг появляется много таких историй. Кроме того, хочется получать максимальное удовольствие от еды – того, что занимает так много времени в сутках. Еще этот проект о том, что мы делаем то, что нам нравится, и стараемся зарабатывать этим. Пока получается.

Мы ездили в деревню Ловозеро на севере России, в ней изначально жили саамы-оленеводы. Мы поехали пробовать оленя, когда стада уже ушли пастись куда-то, зато нашелся местный магазинчик. Провели в деревне два дня. Совершенно прекрасное место, один из самых приятных городков из тех, что мы повидали на севере. И он смог воспользоваться своим потенциалом и раскрутиться.

Мы общались с людьми: у кого-то муж или жена были оленеводами, мы выходили на участки, видели оленьи ножки, которые дают собакам погрызть. И теперь, видя оленину, мы перемещаемся туда. Там есть прекрасный музей саамской культуры, и он тоже существует благодаря оленине.

Продолжение захватывающей истории читайте здесь