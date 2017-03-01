Что говорят люди в Дрогичине по поводу Декрета №3 и что считают местные власти.

Лидеры «Говори правду» Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев провели в Дрогичине общественные слушания за отмену Декрета №3, пишет zapraudu.info.

Но вначале они встретились с заместителем председателя Дрогичинского райисполкома Владимиром Нередом, который возглавляет комиссию по рассмотрению вопросов по освобождению от «налога».

По его статистике получается, что в Дрогичинском районе — 1600 тунеядцев, из которых только 60 обратились за освобождением. При этом 45 обращений было одобрено. Заплатили же сбор не более 10% человек.

У Владимира Нереда же главный аргумент в пользу Декрета — то, что есть люди, занятые в «серой» экономике, с которых обязательно надо брать налог в пользу государства.

— Надо, чтобы представители местной власти тратили свое время не на «освобождение» «тунеядцев», а на создание новых рабочих мест и условий для развития бизнеса, — уверены лидеры «Говори правду».

После встречи с представителем местной власти в одном из кафе Дрогичина начались общественные слушания, в которых участвовали около 30 человек

Вот что сказали некоторые дрогичинцы:

— Чувствуется, что денег в стране скоро не будет, экономическая ситуация ухудшается. И Россия скоро наверняка скоро давать перестанет. В этом плане обидно даже не за себя, а за пенсионеров, стариков. За бабулю, которая после войны выживала, при Брежневе выживала, в девяностые выживала, и сейчас продолжает выживать. А когда же она наконец будет жить?! Я смотрю видео с акций протеста и понимаю: людей уже достало, они больше не прячут лица от камеры.

— И мне, и жене пришли «письма счастья». Выходит, что признали тунеядцами! А мы скотину держим, землю обрабатываем, у нас самое большое поголовье птиц в деревне! Я согласился, если бы назвали «кулаком», но «тунеядцем» — разве так можно?! А местная власть говорит: чтобы освободиться, пиши, что у тебя тяжелое материальное положение. Как такое может быть, если я работаю все время!?