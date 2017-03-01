Люди отказываются заводить детей, потому что дорого: «не до жиру»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook опубликовал 20 признаков того, что наступают «черные дни». Многие из них, судя по последним событиям в стране, у местных жителей уже наступили.

«Черные дни» – это период отказа от привычного режима потребления и накопления, развлечения и удовлетворения своих потребностей. Это как отключение всех лишних функций в смартфоне, чтобы можно было только звонить, как отключение всего того, что разряжает батарею в ноутбуке, чтобы можно было дописать письмо дорогим родителям.

Режим «черные дни» – это своеобразная гибернация человека, «спящий» режим, когда в активном режиме находятся только те органы, поддерживаются только те функции, которые необходимы для физического выживания. Это режим «не до жиру, быть бы живым».

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Вот 20 признаков того, что Беларусь переключается в режим «черные дни»:

1) люди экономят на продуктах питания, не могут позволить себе в привычном режиме мясо, рыбу и фрукты;

2) люди откладывают ремонт жилья или делают его своими силами;

3) восстанавливается бартерный обмен услугами по схеме «ты мне помогаешь чинить автомобиль – я тебе помогаю ремонтировать крышу на даче»;

4) участились случаи выдачи зарплаты (премиальных) натурой;

5) на рынке труда доминируют вакансии на $ 150 - $ 200 с большим списком требований к потенциальным работникам;

6) ставка сбережений приближается к нулю;

7) люди отказываются от домашних животных;

8) люди планируют отпуск на даче или у родственников в деревне;

9) люди переходят на дешевые напитки типа «чернило» или сами начинают изготавливать алкогольные напитки;

10) повышается спрос на заплатки, переделки старой одежды и second hand, даже «Марк Формель» кажется роскошью, а цены на распродажах при 50-процентных дисконтах кажутся вам не по карману;

11) если заплатить за жилье (коммунальные услуги, электроэнергия, вода, мусор и т.д.), то не остается на одежду, обувь и косметику;

12) увеличивается бартер парикмахерских, косметологических услуг, а также оказание этих услуг на дому;

13) резко повышается спрос на сомнительных врачевателей, мистиков, гадалок, зашептывательниц и заговорщиков;

14) состоятельные, успешные предприниматели продают свой бизнес, нажитый скарб и уезжают в «теплые» края, где их не кошмарят, а пылинки сдувают;

15) люди отказываются заводить детей, потому что дорого;

16) люди восстанавливают свои навыки с/х труда, инвестируя время, внимание и другие ресурсы в растениеводство и животноводство;

17) люди продают большие квартиры и дома, переезжают в меньшие, из городов в пригород;

18) люди все чаще занимаются самоврачеванием при помощи google и соцсетей;

19) люди перестают ходить в гости, поздравлять в праздниками, праздновать разного рода события и даты, «потому что дорого»;

20) дети часто слышат по вечерам пьяное «ты сволочь, ты мне жизнь разрушил» или «ты стерва, ты мне уже в печёнках сидишь» – и горько плачут…

Если у вас есть хотя бы 25% этих признаков, пора задуматься, встряхнуться и встрепенуться. «Черные дни» – это результат не только государственной политики, но и собственного многолетнего выбора. Осознание причин является главным условием быстрого и успешного перехода в режим развития и роста.