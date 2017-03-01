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В мире
01.03.2017
Плюшевые мишки «подслушали» два миллиона разговоров пользователей по всему миру

Записи разговоров почти 800 тысяч владельцев умных плюшевых медведей оказались выложены в открытом доступе в сети.

Кадр: Cloud Pets / YouTube

Об этом сообщает издание Motherboard (перевод – lenta.ru).

Эксперты по безопасности установили, что производитель умных медведей CloudPets хранил записи на едином сервере без пароля. В результате около двух миллионов аудиосообщений оказались доступны злоумышленникам.

Специалист Трой Хант (Troy Hunt) изучил базу данных и обнаружил в архиве электронные почты и пароли к аккаунтам, большинство владельцев которых используют для защиты комбинацию «123456».

Умные плюшевые медведи от компании CloudPets подключаются к телефону или планшету с помощью Bluetooth. Владелец игрушки обязан зарегистрировать аккаунт, после чего он может отправлять и получать голосовые сообщения с помощью медведя.

В августе 2016 года эксперты по кибербезопасности уличили компанию-производителя секс-игрушки We-Vibe 4 Plus в слежке за пользователями. Оказалось, что устройство для взрослых может собирать такую информацию о владельце, как предпочтительное время использования, температуру тела и любимые режимы.

 
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