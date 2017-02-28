Депутат Палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая сломала ногу, сообщает Радыё Свабода.

Фото TUT.BY

«Утром выходила из подъезда. Поскользнулась, упала, почувствовала острую боль. Оказалось, что перелом в двух местах, но без смещения», — рассказала Канопацкая.

По словам депутата, ей наложили гипс и на первую неделю прописали полный покой. Всего же лечение и восстановление может занять шесть недель.

«Если лечение будет идти хорошо, попробую через недельку даже заскочить в Палату представителей», — отметила Канопацкая.

Как отметил председатель ОГП Анатолий Лебедько, Анна Канопацкая собиралась лететь в Вашингтон на всемирный форум женщин-парламентариев, но поездку пришлось отменить.

Ранее стало известно, что ногу сломал Станислав Шушкевич.