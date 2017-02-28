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Политика
28.02.2017
Анна Канопацкая сломала ногу

Депутат Палаты представителей от ОГП Анна Канопацкая сломала ногу, сообщает Радыё Свабода.

Фото TUT.BY

«Утром выходила из подъезда. Поскользнулась, упала, почувствовала острую боль. Оказалось, что перелом в двух местах, но без смещения», — рассказала Канопацкая.

По словам депутата, ей наложили гипс и на первую неделю прописали полный покой. Всего же лечение и восстановление может занять шесть недель.

«Если лечение будет идти хорошо, попробую через недельку даже заскочить в Палату представителей», — отметила Канопацкая.

Как отметил председатель ОГП Анатолий Лебедько, Анна Канопацкая собиралась лететь в Вашингтон на всемирный форум женщин-парламентариев, но поездку пришлось отменить.

Ранее стало известно, что ногу сломал Станислав Шушкевич.

 
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