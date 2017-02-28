Оппозиция назвала 9 городов, где планируются новые «Марши нетунеядцев»

Лидеры кампании «Мы – не тунеядцы!» 28 февраля озвучили расписание «Маршей нетунеядцев» на ближайшее время.

- в Бресте – 5 марта, воскресенье, в 12.00, пл. Ленина

- в Молодечно – 10 марта, пятница, в 18.00, пл. Центральная

- в Пинске – 11 марта, суббота, 12.00, пл. Ленина

- в Орше – 12 марта, воскресенье, 13.00, пл. Центральная

- в Рогачеве – 12 марта, воскресенье, 16.00

- в Бобруйске – 12 марта, воскресенье

- в Могилеве – 15 марта, среда

- в Гродно – 15 марта, среда

- в Минске – 15 марта, среда, 17.30, на Академии наук.

Там, где не указано, место и время сбора уточняются, сообщает сайт ОГП.

Фото Геннадия Вератинского, ucpb.org

«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах

Тем временем в комментариях «Белсату» большинство опрошенных жителей Пинска выразили негативное отношение к декрету №3, многие готовы выйти на акцию.

Ну а самый ближайший марш состоится 4 марта. В Минске по проспекту Независимости к 100-летию ведомства пройдет марш милиционеров :)