МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Видеофакт: Записанные в тунеядцы пригласили Щеткину подоить коз
Анна Канопацкая сломала ногу
Оппозиция назвала 9 городов, где планируются новые «Марши нетунеядцев»
Лукашенко выступил за «здоровый национализм» в учебниках
Белоруса — бойца батальона «Донбасс» подозревают в заказном убийстве
Как ученики отстояли школу и собираются превратить пустырь в «зелёный сад»
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах
Шуневіч выказаўся пра Курапаты
Лукашенко: «Хочу действовать в рамках честности и справедливости»
У «Нашай Ніве» змяняецца галоўны рэдактар
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Александра даже в Прощеное воскресение не прощают. Постарался, молодец!»
Лукашенко исчез с «радаров» на две недели
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Все… Конец»
«Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах»
Наста Дашкевич обратилась к белорусам с проникновенной речью
Што дарыў Лукашэнка ўкраінскім калегам
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»
«Огромные затраты на провокаторов приносили свои уродливые результаты»
Зачем «Газпром» и «Роснефть» залезают в громадные долги?
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
28.02.2017
Юлия Иванко
МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя

Такой вывод напрашивается из заявления главы ведомства Игоря Шуневича.

Как сообщает БЕЛТА, во вторник на пресс-конференции Игорь Шуневич так обозначил позицию МВД: «Алкоголь не должен продаваться во всех торговых объектах после 23.00, на автозаправках, ближе 500 м от учреждений образования, культуры».

Между тем в подготовленном осенью МВД проекте указа по ограничению продажи алкоголя было обозначено другое время, когда предлагалось приостанавливать реализацию спиртных напитков – 22.00. 

О судьбе проекта указа не слышно уже четыре месяца. Эксперты отмечали, что идет сложная подковерная борьба. Известно, что против ограничений выступало бывшее Министерство торговли.

А глава государства в конце декабря заявил: «Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники... Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то».

Не исключено, что его мнение повлияло на позицию МВД.

Шуневіч выказаўся пра Курапаты

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:1)
Главное
Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3
Романчук и зампред Белстата поспорили в фэйсбуке
Эмма Стоун: «Меня отвергали и грубо прерывали»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Сенсация! В Беларуси высокая безработица!
«Любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY