МВД изменило свою позицию по поводу ограничения продажи алкоголя

Такой вывод напрашивается из заявления главы ведомства Игоря Шуневича.

Как сообщает БЕЛТА, во вторник на пресс-конференции Игорь Шуневич так обозначил позицию МВД: «Алкоголь не должен продаваться во всех торговых объектах после 23.00, на автозаправках, ближе 500 м от учреждений образования, культуры».

Между тем в подготовленном осенью МВД проекте указа по ограничению продажи алкоголя было обозначено другое время, когда предлагалось приостанавливать реализацию спиртных напитков – 22.00.

О судьбе проекта указа не слышно уже четыре месяца. Эксперты отмечали, что идет сложная подковерная борьба. Известно, что против ограничений выступало бывшее Министерство торговли.

А глава государства в конце декабря заявил: «Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Ну праздники... Такие наши люди-славяне. И выпить любят, и закусить. Не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник или еще чего-то».

Не исключено, что его мнение повлияло на позицию МВД.

Шуневіч выказаўся пра Курапаты