Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»

Глава государства впервые публично прокомментировал «марши нетунеядцев», которые за последнее время прошли во многих белорусских городах.

Акция протеста в Витебске 26 февраля. Фото «Белсат»

Во время посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей и ознакомления с циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX—XVIII веках» Александр Лукашенко провел неожиданную параллель с современностью.

— Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь, — заявил глава Беларуси. — Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все.

Заявление Александра Лукашенко обращает на себя внимание по нескольким причинам.

Во-первых, глава государства на словах приравнял 470 тысяч человек, которым было разослано извещение на уплату сбора, к тунеядцам – пусть его пресс-служба и передала сказанное шефом в кавычках. Еще месяц назад во время «Большого разговора с президентом» глава государства говорил, что людей «обозвали тунеядцами» несправедливо и призывал не переносить на них этот термин.

Возможно, это свидетельствует о том, что после протестов отношение Лукашенко к попавшим в плательщики сбора изменилось в более худшую сторону.

Во-вторых, глава Беларуси своим заявлением (как нередко делает это в последнее время) вместо обсуждения проблемы по существу попытался перевести внимание на внешнюю угрозу.

Но справедливо ли это? Известно, что в Витебске на «марше нетунеядцев» провокаторы действительно завели было «Слава России!», но их ждал облом. И это едва ли не единичный случай.

По существу же глава государства ничего не ответил тем, кого «налог на тунеядство» заставил выйти на улицу.

Ранее эксперты отмечали, что отмена абсурдного декрета №3 является для Лукашенко психологической проблемой. Крест на документе будет выглядеть его признанием собственной ошибки и победой оппонентов. Пока дело, похоже, так и обстоит.

Ну а если власти всерьез намерены объяснять протесты против декрета №3 происками врагов, то им также можно посоветовать задуматься над тем, чтобы ликвидировать этот повод.