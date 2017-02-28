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Политика
28.02.2017
Руслан Горбачев
Виноваты враги. Как Лукашенко отреагировал на акции протеста «тунеядцев»

Глава государства впервые публично прокомментировал «марши нетунеядцев», которые за последнее время прошли во многих белорусских городах.

Акция протеста в Витебске 26 февраля. Фото «Белсат»

Во время посещения РНПЦ трансплантации органов и тканей и ознакомления с циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX—XVIII веках» Александр Лукашенко провел неожиданную параллель с современностью.

— Мы действительно себя создали, и с нами считались тогда. Все это созвучно и актуально теперь, — заявил глава Беларуси. — Сегодня некоторые под видом «тунеядства», еще чего-то пытаются эту лодку раскачать и доказать нам, что это не наши земли, а чьи-то. Поэтому для нас это очень актуально. «Тунеядцы» должны знать, что их просто пытаются сегодня использовать в самых корыстных целях, чтобы разрушить то, что есть, уничтожить на корню то, что мы возродили, чтобы не дать нам закрепиться. И они будут использовать все.

Заявление Александра Лукашенко обращает на себя внимание по нескольким причинам.

Во-первых, глава государства на словах приравнял 470 тысяч человек, которым было разослано извещение на уплату сбора, к тунеядцам – пусть его пресс-служба и передала сказанное шефом в кавычках. Еще месяц назад во время «Большого разговора с президентом» глава государства говорил, что людей «обозвали тунеядцами» несправедливо и призывал не переносить на них этот термин.

Возможно, это свидетельствует о том, что после протестов отношение Лукашенко к попавшим в плательщики сбора изменилось в более худшую сторону.

Во-вторых, глава Беларуси своим заявлением (как нередко делает это в последнее время) вместо обсуждения проблемы по существу попытался перевести внимание на внешнюю угрозу.  

Но справедливо ли это? Известно, что в Витебске на «марше нетунеядцев» провокаторы действительно завели было «Слава России!», но их ждал облом. И это едва ли не единичный случай.

По существу же глава государства ничего не ответил тем, кого «налог на тунеядство» заставил выйти на улицу.

Ранее эксперты отмечали, что отмена абсурдного декрета №3 является для Лукашенко психологической проблемой. Крест на документе будет выглядеть его признанием собственной ошибки и победой оппонентов. Пока дело, похоже, так и обстоит.

Ну а если власти всерьез намерены объяснять протесты против декрета №3 происками врагов, то им также можно посоветовать задуматься над тем, чтобы ликвидировать этот повод.

 
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