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В мире
28.02.2017
Meduza
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме

Очередная причина для обсуждения того, что Трамп не годится для своей нынешней работы, — фотография, на которой его советница Келлиэнн Конуэй в непринужденной позе сидит на диване в кабинете президента.

«Медуза» кратко рассказывает об этой странной истории.

Фото: Brendan Smialowski / AFP / Scanpix / LETA

В понедельник, 27 февраля, Дональд Трамп встречался в Овальном кабинете с представителями университетов, в которых традиционно учились и преподавали афроамериканцы.

В какой-то момент Келлиэнн Конуэй (советница Трампа, она в основном отвечает за коммуникацию и часто выступает от имени президента) решила сделать общую фотографию присутствующих в помещении на телефон — и для этого забралась с ногами на диван, а потом, не меняя позы, стала что-то делать в телефоне. В это время ее сфотографировал Брендан Смяловски из агентства AFP.

Поза Конуэй многим показалась неуместной и неуважительной — как по отношению к Белому дому как таковому, так и по отношению к собравшимся афроамериканцам. В твиттере даже появился хештег #CouchGate — «диваногейт». Впрочем, оппоненты критиков Конуэй сразу напомнили, что Барак Обама очень любил фотографироваться, закинув ноги на стол.

Разумеется, довольно быстро фотография Конуэй превратилась в мем.

«Боже мой, Чармандер [редкий покемон] в Овальном кабинете»

Впрочем, далеко не все противники администрации Трампа посчитали этот сюжет достойным того, чтобы обращать на него внимание, а редактор издания Mother Jones назвал шум вокруг фотографии «самым идиотским в истории».

Сама Конуэй претензии пока никак не прокомментировала.

 
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