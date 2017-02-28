Певица Татьяна Белоногая вышла замуж за алкогольного магната
Ее избранник — Дмитрий Дайнеко.
Свекром Татьяны стал Леонид Дайнеко — белорусский писатель, автор известных книг «Жалезныя жалуды» и «Меч князя Вячкі».
Семья Дайнеко владеет водочным заводом БелПи, который известен, например, своей «Крамбамбулей».
Сыновья писателя Сергей, Дмитрий и Степан на 70-летии отца, 2010 год. Фото из архива «НН».
Раскрывать подробности свадьбы молодожены не хотят— мол, личное. В творчестве певица взяла паузу.
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