Певица Татьяна Белоногая вышла замуж за алкогольного магната

Ее избранник — Дмитрий Дайнеко.

Свекром Татьяны стал Леонид Дайнеко — белорусский писатель, автор известных книг «Жалезныя жалуды» и «Меч князя Вячкі».

Семья Дайнеко владеет водочным заводом БелПи, который известен, например, своей «Крамбамбулей».

Сыновья писателя Сергей, Дмитрий и Степан на 70-летии отца, 2010 год. Фото из архива «НН».

Раскрывать подробности свадьбы молодожены не хотят— мол, личное. В творчестве певица взяла паузу.