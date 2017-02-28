Лукашенко выступил за «здоровый национализм» в учебниках

«Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду», — заявил глава государства.

При посещении РНПЦ трансплантации органов и тканей Александр Лукашенко, знакомясь с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии, заинтересовался циклом научных работ «Истоки белорусской государственности: Полоцкая и Витебская земли в IX — XVIII веках».

В них по-новому раскрывается процесс формирования территорий восточнославянских раннегосударственных образований и их центров, передает БЕЛТА.

Как рассказала заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Ольга Левко, проведенные исследования показали, что белорусская государственность начала формироваться в середине IX века — с созданием Полоцкой земли. Становление Полоцка в качестве центра данного государственного образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в Новгороде и Киеве для этого приглашали варягов.

Александр Лукашенко сказал, что сегодня идет работа над новыми учебниками и эти моменты становления белорусского государства в них обязательно надо отразить: «Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый».

Напомним, что в прошлом глава государства заявлял, что Беларусь обрела независимость «благодаря Великому Октябрю».

Ранее во вторник глава государства поручил проработать вопрос о целесообразности создания в Беларуси отдельного нового центра трансплантации органов и тканей.