Как ученики отстояли школу и собираются превратить пустырь в «зелёный сад»

Лучше, чем собирать деньги с родителей. Школьники будут выращивать и продавать органические абрикосы. Уже весной на пустыре в школьном дворе деревни Рудня Телешевская Гомельской области они посадят саженцы.

– О том, что на месте бурьяна под окнами школы было бы неплохо посадить сад, одна из моих учениц говорила еще года три назад, – рассказывает Надежда Лебедева, учительница школы в деревне Рудня Телешевская. – Я ей тогда ответила: «Ну, развивай мысль».

Надежда Лебедева Фото: из архива Надежды Лебедевой

Как признается Надежда, тогда она и сама не очень верила в идею благоустройства. Однако для восьмиклассницы Аллы Литвиновой слова учительницы прозвучали как руководство к действию.

3 мая 2014 года в районной газете «Маяк» появилась заметка девушки под названием «Будет яблоневый сад». Алла решила рассказать о том, как в ее школе поддерживаются различные «зеленые» инициативы и как школьники и учителя уже собираются посадить яблоневый сад, хотя на тот момент такого решения еще не было.

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