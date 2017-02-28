Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Лукашенко выступил за «здоровый национализм» в учебниках
Белоруса — бойца батальона «Донбасс» подозревают в заказном убийстве
Как ученики отстояли школу и собираются превратить пустырь в «зелёный сад»
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах
Шуневіч выказаўся пра Курапаты
Лукашенко: «Хочу действовать в рамках честности и справедливости»
У «Нашай Ніве» змяняецца галоўны рэдактар
Шуневич рассказал, о чем не стоит бить в колокола
Доллар и евро продолжили толстеть
В первый день весны защитники Куропат встретятся с главой Минска
Заказное убийство в Минске пытались провернуть директор фирмы с зятем
На 23000 подписей за отмену Декрета №3 Администрация президента ответила формальной отпиской
Что нельзя делать в собственной квартире
Лукашенко едет в больницу
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Александра даже в Прощеное воскресение не прощают. Постарался, молодец!»
Лукашенко исчез с «радаров» на две недели
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Все… Конец»
«Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах»
Наста Дашкевич обратилась к белорусам с проникновенной речью
Што дарыў Лукашэнка ўкраінскім калегам
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»
«Огромные затраты на провокаторов приносили свои уродливые результаты»
Зачем «Газпром» и «Роснефть» залезают в громадные долги?
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
28.02.2017
Дмитрий Галко, Белорусский партизан
В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах

Теперь можно уверенно констатировать: в Беларуси началась перестройка. По тем же причинам, что когда-то в СССР — под сильным давлением внешних обстоятельств и роста недовольства снизу власть вынуждена меняться, откручивать гайки, идти на уступки.

Проседание экономики из-за отсутствия нефтяной "халявы", вынужденная необходимость искать пути налаживания контактов с Западом, растущее общественное недовольство из-за падения доходов и непопулярных экономических решений, маячащая угроза потери суверенитета — все это заставляет белорусские власти нехотя идти на перемены. Медленно, не всегда последовательно, но откручивать гайки, менять риторику и переоценивать ценности.

Здесь показателен пример Куропат.

Долгие годы белорусским властям в лучшем случае не было никакого дела до места расстрелов белорусов сталинскими палачами. Но неоднократно они о нем вспоминали, чтобы уничтожить народный мемориал или испоганить его как-нибудь "Бульбаш-холлом".

Потому что они по-прежнему жили в "Белоруссии" — стране Деда Мороза в сталинской папахе, министра в форме НКВД и прочей слюнявой ностальгии по советскому прошлому. То ли другого они просто знать не знали, то ли думали, что все это любо белорусам, готовым за советскую мишуру любить власть.

Это всегда было ошибкой — как свидетельствовали социологические исследования, белорусы чуть ли не меньше всех на постсоветском пространстве склонны ностальгировать по СССР. А уж Сталин и подавно не пользовался здесь популярностью.

Культ Сталина — вообще чисто российское явление. Таким образом, белорусские власти, сознательно или по ошибке, просто от незнания белорусского народа, ориентировались на россиян.

Теперь, когда "плюшек" из России поубавилось и, кроме того, обнажился имперский оскал, власти начали понемногу прозревать.

О необходимости установки в Куропатах мемориала уже высказался главный редактор газета президентской администрации "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович. Он заявил, что Куропаты должны стать "местом народной скорби и благородной памяти". А уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко сказал, что "это место, которое заслуживает увековечивания".

Сегодня на эту же тему будут говорить на БТ, вечером после "Панорамы". Судя по анонсу программы, окончательно взят курс на пересмотр отношения государства к месту сталинских расстрелов.

"Какой след на белорусской земле оставили репрессии 20-50-х годов прошлого века, почему Куропаты требуют особого статуса, и каким может быть мемориал на месте трагических событий? Ответы на эти вопросы ищут журналисты, эксперты, ученые и историки. Специальный проект: "Куропаты — место скорби и памяти", — говорится в анонсе.

Какой бы лицемерной и запоздалой ни была эта смена ориентиров, ее нельзя не приветствовать. Потому что защита Куропат — это противоядие против повторения Беларусью судьбы Донбасса.  

Стоит обратить внимание на тот факт, что   работающий на белорусскую аудиторию российский  проект ИМХОклуб продемонстрировал свою враждебную сущность по отношению к белорусской независимости именно на теме Куропат. Этот ресурс всегда делал вид, что отстаивает белорусский суверенитет одновременно с пророссийской политической ориентацией, то есть как бы совпадал с официальной политикой и поэтому считался "провластным".

Сейчас видно, что это не так. Там грязно и неумно, при помощи подтасовок, громят Куропаты, не заметив изменений в официальной политике.

То, что такую линию (как раз-таки линию Сталина) заняли именно пророссийские ресурсы — очень важно. И красноречиво свидетельствует о том, за что в действительности идет сейчас борьба.

В первый день весны защитники Куропат встретятся с главой Минска

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3 (оценок:2)
Главное
Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3
Романчук и зампред Белстата поспорили в фэйсбуке
Эмма Стоун: «Меня отвергали и грубо прерывали»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Сенсация! В Беларуси высокая безработица!
«Любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY