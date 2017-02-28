В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах

Теперь можно уверенно констатировать: в Беларуси началась перестройка. По тем же причинам, что когда-то в СССР — под сильным давлением внешних обстоятельств и роста недовольства снизу власть вынуждена меняться, откручивать гайки, идти на уступки.

Проседание экономики из-за отсутствия нефтяной "халявы", вынужденная необходимость искать пути налаживания контактов с Западом, растущее общественное недовольство из-за падения доходов и непопулярных экономических решений, маячащая угроза потери суверенитета — все это заставляет белорусские власти нехотя идти на перемены. Медленно, не всегда последовательно, но откручивать гайки, менять риторику и переоценивать ценности.

Здесь показателен пример Куропат.

Долгие годы белорусским властям в лучшем случае не было никакого дела до места расстрелов белорусов сталинскими палачами. Но неоднократно они о нем вспоминали, чтобы уничтожить народный мемориал или испоганить его как-нибудь "Бульбаш-холлом".

Потому что они по-прежнему жили в "Белоруссии" — стране Деда Мороза в сталинской папахе, министра в форме НКВД и прочей слюнявой ностальгии по советскому прошлому. То ли другого они просто знать не знали, то ли думали, что все это любо белорусам, готовым за советскую мишуру любить власть.

Это всегда было ошибкой — как свидетельствовали социологические исследования, белорусы чуть ли не меньше всех на постсоветском пространстве склонны ностальгировать по СССР. А уж Сталин и подавно не пользовался здесь популярностью.

Культ Сталина — вообще чисто российское явление. Таким образом, белорусские власти, сознательно или по ошибке, просто от незнания белорусского народа, ориентировались на россиян.

Теперь, когда "плюшек" из России поубавилось и, кроме того, обнажился имперский оскал, власти начали понемногу прозревать.

О необходимости установки в Куропатах мемориала уже высказался главный редактор газета президентской администрации "СБ. Беларусь сегодня" Павел Якубович. Он заявил, что Куропаты должны стать "местом народной скорби и благородной памяти". А уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Гуляко сказал, что "это место, которое заслуживает увековечивания".

Сегодня на эту же тему будут говорить на БТ, вечером после "Панорамы". Судя по анонсу программы, окончательно взят курс на пересмотр отношения государства к месту сталинских расстрелов.

"Какой след на белорусской земле оставили репрессии 20-50-х годов прошлого века, почему Куропаты требуют особого статуса, и каким может быть мемориал на месте трагических событий? Ответы на эти вопросы ищут журналисты, эксперты, ученые и историки. Специальный проект: "Куропаты — место скорби и памяти", — говорится в анонсе.

Какой бы лицемерной и запоздалой ни была эта смена ориентиров, ее нельзя не приветствовать. Потому что защита Куропат — это противоядие против повторения Беларусью судьбы Донбасса.

Стоит обратить внимание на тот факт, что работающий на белорусскую аудиторию российский проект ИМХОклуб продемонстрировал свою враждебную сущность по отношению к белорусской независимости именно на теме Куропат. Этот ресурс всегда делал вид, что отстаивает белорусский суверенитет одновременно с пророссийской политической ориентацией, то есть как бы совпадал с официальной политикой и поэтому считался "провластным".

Сейчас видно, что это не так. Там грязно и неумно, при помощи подтасовок, громят Куропаты, не заметив изменений в официальной политике.

То, что такую линию (как раз-таки линию Сталина) заняли именно пророссийские ресурсы — очень важно. И красноречиво свидетельствует о том, за что в действительности идет сейчас борьба.

В первый день весны защитники Куропат встретятся с главой Минска