Рассерженные белорусы о милицейских протоколах: «Как волк в овечьей шкуре»

На участников акций протеста «нетунеядцев» массово составляются протоколы. Байнет отреагировал.

Участников массовых акций протестов против Декрета №3 начали вызывать в милицию. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, по состоянию на 27 февраля протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии составили на гродненских активистов Ежи Григенчу, Сергея Веремеенко, Ольгу Веремеенко, Александра Обуховича и Анатолия Мышкевича, активиста из Волковыска Виталия Гуляка.

В Могилеве протокол за организацию «Марша нетунеядцев» составлен на активиста ОГП Владимира Шанцева, в Ленинский РОВД города готовятся вызвать местного координатора БХД Олега Аксенова и председателя ОГП Анатолия Лебедько.

Еще один «тунеядец» обратился в суд – сын Юрия Рубцова

В Гомеле протоколы составлены на правозащитника Леонида Судаленко, активистов ОГП Владимира Кацору, Николая Пешко, Владимира Непомнящих, гражданского активиста Андрея Макарова, блогеров Максима Филипповича и Дмитрия Сабурова, активиста профсоюза РЭП Виктора Рубцова, сообщает «Вясна».

«Видимо мирных протестов мало показалось»

Новость о массовом составлении протоколов обсуждается на дискуссионной площадке talks.by, приведем избранные моменты:

«Скажите, как людям высказать свой протест!? Власть не дает это сделать. Власть сама живет своей жизнью от общества».

«Видимо, мирных протестов мало показалось».

«А власти-то совсем ум и нюх потеряли. Люди же без всякой организации выходили. Вместо того, чтобы решать вопрос с шизофреническим декретом, действуют как обычно, на что-то умное не способны».

«Вот вернулся он из Сочи

А на родине бардак,

И сверкнули его очи:

Недовольных в автозак!

Только всех не пересадишь,

Как тут Главный не поймет,

Оппозиция тут сбоку,

Бунтовать пошел народ!»

Напомним, что в ближайшие дни и недели в городах Беларуси планируются новые акции протеста против Декрета №3.