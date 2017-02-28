Рассерженные белорусы о милицейских протоколах: «Как волк в овечьей шкуре»

На участников акций протеста «нетунеядцев» массово составляются протоколы. Байнет отреагировал.
Участников массовых акций протестов против Декрета №3 начали вызывать в милицию. Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, по состоянию на 27 февраля протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии составили на гродненских активистов Ежи Григенчу, Сергея Веремеенко, Ольгу Веремеенко, Александра Обуховича и Анатолия Мышкевича, активиста из Волковыска Виталия Гуляка.
В Могилеве протокол за организацию «Марша нетунеядцев» составлен на активиста ОГП Владимира Шанцева, в Ленинский РОВД города готовятся вызвать местного координатора БХД Олега Аксенова и председателя ОГП Анатолия Лебедько.
Еще один «тунеядец» обратился в суд – сын Юрия Рубцова
В Гомеле протоколы составлены на правозащитника Леонида Судаленко, активистов ОГП Владимира Кацору, Николая Пешко, Владимира Непомнящих, гражданского активиста Андрея Макарова, блогеров Максима Филипповича и Дмитрия Сабурова, активиста профсоюза РЭП Виктора Рубцова, сообщает «Вясна».
«Видимо мирных протестов мало показалось»
Новость о массовом составлении протоколов обсуждается на дискуссионной площадке talks.by, приведем избранные моменты:
«Скажите, как людям высказать свой протест!? Власть не дает это сделать. Власть сама живет своей жизнью от общества».
«Видимо, мирных протестов мало показалось».
«А власти-то совсем ум и нюх потеряли. Люди же без всякой организации выходили. Вместо того, чтобы решать вопрос с шизофреническим декретом, действуют как обычно, на что-то умное не способны».
«Вот вернулся он из Сочи
А на родине бардак,
И сверкнули его очи:
Недовольных в автозак!
Только всех не пересадишь,
Как тут Главный не поймет,
Оппозиция тут сбоку,
Бунтовать пошел народ!»
Напомним, что в ближайшие дни и недели в городах Беларуси планируются новые акции протеста против Декрета №3.