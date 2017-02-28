Фотожабы: «Шуневич рассказал хоккеистам, что такое НКВД?»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
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Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
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