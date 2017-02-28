Фотожабы: «Шуневич рассказал хоккеистам, что такое НКВД?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»

Дворкович: Беларусь давно должна была погасить долг за газ, а не накапливать его

Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»

Беларусь отправит «алмазный десант» в сомнительную компанию Зимбабве

Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»

«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»

«Пропаганда должна быть умной, грамотной и эффективной»

Предыдущий выпуск: «Белорусы наняли Шерлока, чтобы тот нашел их зарплату в $ 500»