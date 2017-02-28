Путин передал «привет» Лукашенко. Не из Сочи

Владимир Путин считает естественными периодически возникающие споры между странами-соседями, в том числе между Россией и Беларусью.

— Споры всегда есть, и я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций, — уверен президент России, сообщает ТАСС. — Вполне естественны эти споры: каждая сторона отстаивает свои интересы.

Также на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в Бишкеке, он заметил, что Россия оказывает Беларуси большую помощь:

— Одних кредитов, выданных на Беларусь, — свыше 6 млрд долларов.

И напомнил, что Минск получает российскую нефть без пошлин, тогда как результаты переработки этого сырья Беларусь продает за границу, зачисляя пошлину с них в свой бюджет:

— Мы об этом не жалеем, потому что, что называется, «в долгую» российская экономика получает и получит выгоды от совместной работы. Потому что это усиливает наш синергетический эффект, повышает нашу общую конкурентоспособность. Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат.

Сам Лукашенко только в последний день зимы нарушил молчание после 2-недельной тишины. До этого он находился в Сочи.Независимые СМИ сразу же вспомнили прошлый год, когда глава государства также отправился на российский курорт на неделю без ясно заявленной цели. По одной из версий, он там выжидал Путина. Правда, по итогам поездки эксперты высказались: «Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась».

Все это – на фоне проблем между Минском и Москвой — от нефтегазового конфликта до продовольственных стычек. Нельзя не отметить и свежее заявление министра энергетики России Александра Новака, который сегодня сообщил, что полное погашение долга за 2016 год и начало 2017 года за газ является основным условием для компромиссных договоренностей с Беларусью, сообщает РБК.

Накануне же вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Минск должен за газ уже 600 млн долларов.

Шойгу: «В их зоопарке еще не вырос зверь, который может указывать медведю»