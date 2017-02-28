Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
В США недоумевают из-за позы советницы Трампа на диване в Белом доме
Лукашенко выступил за «здоровый национализм» в учебниках
Белоруса — бойца батальона «Донбасс» подозревают в заказном убийстве
Как ученики отстояли школу и собираются превратить пустырь в «зелёный сад»
Совпадение? После отъезда Лукашенко в сочинском санатории заработали веб-камеры
В Беларуси перестройка — на БТ обсудят мемориал в Куропатах
Шуневіч выказаўся пра Курапаты
Лукашенко: «Хочу действовать в рамках честности и справедливости»
У «Нашай Ніве» змяняецца галоўны рэдактар
Шуневич рассказал, о чем не стоит бить в колокола
Доллар и евро продолжили толстеть
В первый день весны защитники Куропат встретятся с главой Минска
Заказное убийство в Минске пытались провернуть директор фирмы с зятем
На 23000 подписей за отмену Декрета №3 Администрация президента ответила формальной отпиской
Что нельзя делать в собственной квартире
Лукашенко едет в больницу
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Александра даже в Прощеное воскресение не прощают. Постарался, молодец!»
Лукашенко исчез с «радаров» на две недели
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
Рассерженных белорусов станет больше: чиновники решили взяться за «зайцев»
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Все… Конец»
«Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах»
Наста Дашкевич обратилась к белорусам с проникновенной речью
Што дарыў Лукашэнка ўкраінскім калегам
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»
«Огромные затраты на провокаторов приносили свои уродливые результаты»
Зачем «Газпром» и «Роснефть» залезают в громадные долги?
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
Лучшие шутки на свежее обещание властей о доступных квартирах
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Масленіца ў Чыжоўцы: «Мікола, налівай хутчэй, пакуль зноў снегу не насыпала!»
Найлепшыя моманты з канцэрта «Народнага альбома»: блізкае, народнае, сямейнае
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кино
28.02.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ru
«Джеки»

В прокате поэтический рассказ о том, как Жаклин Кеннеди создала миф о своем убитом муже, и впечатляющий бенефис Натали Портман.

Жаклин Кеннеди (Натали Портман) собирает вещи — со дня на день ей и детям необходимо покинуть президентскую резиденцию, куда готовится въехать принявший присягу на самолете из Далласа Линдон Джонсон. Одно из последних дел в этом доме — интервью журналисту Теодору Уайту (Билли Крудап).

Джеки надо выговориться, рассказать про убийство, про то, как свистели пули (Уайт — профессионал и обязательно про это спросит), а главное — создать образ, который останется в американской истории. Образ любящей жены, которая после смерти оказала мужу Джону последнюю услугу — сделала его мифическим героем, несостоявшимся королем Артуром. Ведь он так любил слушать мюзикл про Камелот.

Чилийский режиссер Пабло Ларраин — не самая очевидная кандидатура для байопика самой известной первой леди в американской истории.

Ларраин — автор пламенных фильмов про убийство Сальвадора Альенде («Вскрытие») и свержение Пиночета («Нет!»), а также биографии Пабло Неруды («Неруда»), которая вышла в американский прокат почти одновременно с «Джеки». Изначально фильм должен был снимать Даррен Аронофски, который и позвал Ларраина в проект, сам предпочтя место продюсера. По словам Аронофски, ему хотелось именно стороннего взгляда на американскую историю, фокуса на героине, которая, несмотря на невероятную народную любовь, так и осталась для людей загадкой.

Главную роль на раннем этапе планировалось отдать Рейчел Вайс, но в итоге она досталась Натали Портман, которая превратила «Джеки» в свой полноценный бенефис. Про недостаточное внешнее сходство быстро забудут даже самые завзятые пуристы.

Портман на глазах, одним только постоянным напряжением лицевых мышц превращается в свою героиню, старательно проговаривающую каждое слово, понимающую, что надиктовывает учебник истории. Несмотря на общую поэтическую акварельность этого кинопортрета, напряжение здесь создается именно между постоянным внутренним движением и внешнем самоконтролем героини. Она убита горем и растеряна, и при этом каждое ее движение, каждое решение идеально выверено — от решения сойти по трапу в испачканном кровью розовом костюме до желания пройти с гробом мужа весь путь до церкви, несмотря на угрозу повторных выстрелов (они прозвучат позже и будут направлены в Роберта Кеннеди).

Рамка интервью — прием для байопика банальный, и многие критики уже обвинили Ларраина в попытке сыграть по местным правилам.

Однако в данном случае разговор Джеки с Уайтом — не единственная, а возможно, и маскирующая конструкция. Дело в том, что в фильме есть еще одна рамка — реконструкция экскурсии по Белому дому, которую Джеки проводит в рамках собственной промокампании. И логика повествования «Джеки» куда ближе именно к взгляду туриста, чем к въедливому интересу матерого интервьюера. Ларраин вежливо идет по пятам за своей героиней (здесь вообще много кадров, в которых камера буквально преследует Джеки), иногда смотрит по сторонам.

В какой-то момент понимаешь, что здесь принципиально нет ничего об отношении к Джону и его изменам, которые уже тогда не были ни для кого секретом. В одной из сцен зритель вслед за Ларраином становится свидетелем растерянности Роберта Кеннеди, который и сам не понимает, вверг брат страну в Карибский кризис или блестяще спас мир от ядерной угрозы.

Собственно, в политическом смысле «Джеки» как раз о том, что для массового сознания это совершенно не важно.

Куда ценнее внешняя красота, умелое создание благостного имиджа, парадный портрет с улыбкой и ярко иллюстрирующая национальную трагедию алая кровь на розовой юбке. Вообще, фильм Ларраина, пролетевший мимо главных номинаций на «Оскар» (за исключением музыки и лучшей женской роли), — это едва ли не самое острое политическое высказывание, на которое вряд ли способен «настоящий» американец. «Джеки» — это фильм о несостоявшейся мечте, о самом обаятельном американском президенте, но вышел он сразу после ухода другого президента-звезды.

И его тоже запомнят не по военным операциям и планам по закрытию Гуантанамо, а по эффектной серии парадных портретов. Вопроса, правильно это или нет, Ларраин впрямую, конечно, не ставит — чилиец обладает редким поэтическим чутьем, и такая формулировка для него грубовата. Он просто констатирует вслед за героем Брэда Питта из незаслуженно забытого фильма «Ограбление казино»: «Америка — это не страна, это просто бизнес». Шоу-бизнес.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3
Романчук и зампред Белстата поспорили в фэйсбуке
Эмма Стоун: «Меня отвергали и грубо прерывали»
«В Куропатах лежат люди. И если это забыть — завтра там будем лежать мы»
Сенсация! В Беларуси высокая безработица!
«Любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY