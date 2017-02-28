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Политика
28.02.2017
Салiдарнасць
Лукашенко: «Хочу действовать в рамках честности и справедливости»

После двух недель тишины Лукашенко посетил Республиканский научно-практического центра трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы Минска.

При посещении научно-практического центра он подробно ознакомился с разработками, выдвинутыми в 2016 году на соискание Государственной премии в области науки и техники, сообщает БЕЛТА.

— Я хочу действовать в рамках честности и справедливости, а они основаны на объективности. У нас впереди серьезное совещание по науке. Надо посмотреть на всех разработчиков, мы должны на них обратить серьезное внимание. Если мы не смогли им присвоить лауреатов государственной премии, отберите эти работы (когда видно, что эффект колоссальный и она заслуживает по крайней мере внимания), подумайте и внесите мне предложения, что мы будем делать с этими людьми и работами. Да, все не должны госпремии получать, потому что это уже будет обезличивание. Но они заслуживают другого поощрения.

Александр Лукашенко также поручил Администрации президента проанализировать, какой экономический эффект для страны принесли научные работы, получившие государственные премии в предыдущие годы.

Также он поручил проработать вопрос о целесообразности создания в Беларуси отдельного нового центра трансплантации органов и тканей: «Надо посмотреть, сколько будет стоить самый современный на перспективу центр».

***

Напомним, до этого последнее публичное мероприятие с участием главы Беларуси состоялось 14 февраля. В день святого Валентина он провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

На 1 марта пресс-служба Лукашенко анонсировала переговоры президентов Беларуси и Грузии.

 
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