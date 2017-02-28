Жена российского олигарха снялась топлесс в образе Бардо. Кто более секси? (голосование)

Модель Елена Перминова, родившая троих детей гражданскому супругу Александру Лебедеву (владельцу британских газет Independent и Evening Standard), делится в Instagram смелыми кадрами.

На этот раз молодая мать показалась перед подписчиками в культовом образе Бриджит Бардо. Сюжет фото, где всемирно известная актриса предстала в одних черных колготках, стал, пожалуй, одним из самых копируемых в fashion-мире.

Отметим, что Перминова регулярно эпатирует публику, в том числе в глянце. Модель снималась обнаженной как во время последней беременности, так и очень скоро после, давая понять, что скрывать ей нечего.

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