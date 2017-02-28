Беларусь отправит «алмазный десант» в сомнительную компанию Зимбабве

Поставив в эту африканскую страну оборудование для обработки алмазов на 30 млн долларов.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Herald, оборудование будет поставлено в адрес консолидированной алмазной компании Зимбабве (ZCDC) в ближайшее время.

Поставка осуществляется по кредитному договору через Резервный банк Зимбабве и направлена на модернизацию алмазодобывающей промышленности.

«Это один из нескольких займов, которые Зимбабве получает от Беларуси для поддержки производственного сектора», отмечается в The Herald.

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Дополнительное оборудование позволит перерабатывать алмазы, добытые не только на россыпных, но и на коренных месторождениях: «Сделка уже проведена, и скоро на место прибудет команда специалистов из Беларуси, чтобы оценить, как они будут устанавливать оборудование».

Прошлым летом разразился скандал: стало известно, что добыча алмазов в Зимбабве упала на 76%. Исполнительный директор зимбабвийского Центра управления природными ресурсами Фараи Магуву тогда заявил в интервью местному изданию NewsDay, что ZCDC была создана на основе лжи для наполнения карманов горстки чиновников:

- Я полагаю, что правительство лжет нации. Предложение в $ 30 млн (добывать и продавать алмазы на эту сумму) высказывалось для оправдания национализации алмазодобычи в Маранге группой нечестных на руку чиновников в министерстве горной добычи, которые теперь отрицают все обвинения, - сказал Магуву. - То, как была создана ZCDC, показывает, что эта компания призвана продолжать закрытые операции своих предшественников, а назначения в совет директоров и команду ZCDC так и остались за кадром.