Шуневич рассказал, о чем не стоит бить в колокола

Министр внутренних дел продолжает давать интервью.

В интервью БЕЛТА министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о том, сколько белорусов доверяет милиции.

— По данным 2016 года, органам внутренних дел доверяют более 65% опрошенных. Респонденты считают, что стражи порядка стали эффективнее противодействовать коррупции, пьянству и самогоноварению, надежнее обеспечивать безопасность дорожного движения и более результативно осуществлять профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, — сообщил министр.

Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает ситуацию со стрельбой в новогоднюю ночь в Минске, Шуневич подчеркнул:

— По мнению МВД, нарушений в действиях сотрудника милиции нет. При этом акцентирую внимание на том, что расследованием занимается Следственный комитет. Вместе с тем считаю, что здесь больше вопросов моральной и физической подготовки, способности принимать верные решения в критических ситуациях. Очевидно, в тот момент молодому сотруднику не хватило именно этих навыков и оперативного опыта.

Министр считает также, что вопрос о разрешении на продажу оружия в Беларуси сегодня не актуален:

— Сегодня у белорусов нет необходимости защищать себя с помощью огнестрельного, травматического, газового или какого-либо другого оружия. Это не тот вопрос, о котором надо серьезно говорить, бить во все колокола и срочно что-то менять — разрешать продавать, лицензировать и прочее. Я не хочу брать в пример какую-то страну — ни Россию, ни США, ни их статистику. Думаю, что нужно исходить из своего опыта, из понимания того уровня безопасности, который существует в стране, правоприменительной практики и реагировать только на их изменения, а не на опыт кого-то в каких-то направлениях. И если, не дай Бог конечно, станет необходимым пересмотреть вопрос наличия или отсутствия оружия самообороны на гражданском рынке, то, безусловно, мы отреагируем на это.

Говоря о внешнем виде сотрудников милиции, глава ведомства отметил, что он его не совсем устраивает:

— Во всяком случае, я хотел бы видеть на улицах наших городов милиционеров более подтянутых, спортивных, более опрятных и чтобы не только форма, стрижка, выправка, но еще и выражение лица соответствовали.