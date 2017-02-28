Доллар и евро продолжили толстеть

В последний день зимы на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. Будь в курсе!

Американская валюта, как и накануне, набрала BYN0,0041 — до 1,8859 рубля.

Курс евро укрепился на BYN0,008 — до 1,9973 рубля.

Российский рубль стал дороже на BYN0,0035 — до 3,2543 за 100 российских рублей.

Напомним, конец прошлой недели белорусский рубль также завершил на спаде. Ранее экономист Ярослав Романчук по пунктам объяснил, почему в ближайшее время стоит ждать падение курса рубля.