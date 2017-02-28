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Общество
28.02.2017
Салiдарнасць
В первый день весны защитники Куропат встретятся с главой Минска

Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

1 марта утром председатель Мингорисполкома Андрей Шорец встретится с группой активистов, несущих вахту в Куропатах. Группа защитников мемориала будет состоять из четырех человек.

Список на данный момент утверждается, сообщил на своей странице в Фейсбуке сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец.

Напомним, в понедельник комиссия администрации Первомайского района утвердила прежний план застройки зоны, куда входит и скандальная площадка бизнес-центра. В ответ на это защитники Куропат заявили о проведении 3 марта общегородской акции протеста. 

 
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