На 23000 подписей за отмену Декрета №3 Администрация президента ответила формальной отпиской

Независимый профсоюз начал кампанию индивидуальных обращений в Конституционный Суд РБ.

Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) получил ответ из Администрации президента на отправленные ранее 23000 подписей за отмену Декрета №3.

— Нам ответили формальной отпиской, написанной под копирку, такой ответ получили многие гражданские активисты, в которой указали что раз Декрет предусматривает освобождение от сбора местными исполкомами, то читайте Декрет и идите в исполком, а отменять документ нет нужды. Это демонстрация чиновниками непонимания того, насколько серьезна проблема Декрета и насколько люди им недовольны, — сообщается на странице профсоюза в Фейсбуке.

В связи с этим профсоюз РЭП начинает кампанию индивидуальных обращений в Конституционный Суд Беларуси.

По закону граждане не могут напрямую обращаться в КС РБ, но за ними остается право указывать на несоответствие Декрета Конституции и просить Конституционный Суд признать это. Текст обращения в КС размещен на интернет-платформе zvarot.by.

Его авторы указывают на следующие моменты:

Декрет №3 нарушает две статьи Конституции Республики Беларусь:

— ст.56 (граждане Республики Беларусь обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей).

Каждый из нас, финансирует государство, оплачивая многочисленные пошлины, сборы и косвенные налоги.

Нет никакого обоснованного Конституцией и законами нашей страны права принуждать нас к дополнительным выплатам, произвольно выбирая группы лиц, якобы не участвующих в госфинансировании.

— ст.104 (закон не имеет обратной силы, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан).

Декрет №3 принят 02.04.2015, а действовать он начал с 01.01.2015.

Так как дополнительные выплаты явно не улучшают положения граждан, Декрет нарушает ст.104 Конституции, придавая себе обратную силу (начал действовать раньше, чем был принят).

В индивидуальном обращении мы просим Конституционный Суд возбудить по данному обращению производство о признании Декрета №3 противоречащим статьям 56 и 104 Конституции Республики Беларусь.

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Напомним, начиная с 17 февраля в Минске, областных центрах, а также в Барановичах и Бобруйске прошли массовые акции протеста против Декрета №3. В ближайшие недели аналогичные мероприятия планируются в других городах Беларуси.