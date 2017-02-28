Россия отказалась помогать в задержании подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Как пишут южнокорейские СМИ, Москва не пошла на этот шаг из-за отсутствия достаточных оснований.

Ким Чен Нам был убит в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, смерть наступила из-за серьёзного паралича, вызванного действием высоко токсичного химиката. По подозрению в причастности к преступлению арестованы 4 человека, столько же объявлены в розыск. Последние, как полагают, покинули Малайзию и направились в Северную Корею через Джакарту, Будаи, Москву и Владивосток.

Сейчас все они находятся в Пхеньяне. Утверждается, что спецслужбы Южной Кореи, пытаясь отрезать предполагаемым преступникам путь в КНЛР, обращались к властям России с просьбой установить их место нахождения и задержать в целях проверки личности, отмечает Эхо Москвы.