Что нельзя делать в собственной квартире

Кто и как может наказать нарушителей.

Жильцы, проживающие в многоквартирном жилом доме должны соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, санитарно-эпидемиологические и технические требования, а также правила пожарной безопасности.

Все проживающие в доме обязаны содержать в чистоте и порядке подсобные помещения, балконы и лоджии, не сорить в кабинах лифтов, вспомогательных помещениях жилых домов и на придомовой территории.

Законодательные запреты, которые должны соблюдать жильцы, относятся к поведению во вспомогательных помещениях (их еще называют «места общего пользования») и непосредственно в квартире.

Что считается местами общего пользования

К местам общего пользования относятся помещения жилого дома за пределами квартир (тамбуры, коридоры, колясочные, лестничные марши, лифтовые холлы, запасные выходы).

В местах общего пользования запрещается:

— курение;

— загромождение;

— содержание в ненадлежащем состоянии отведенных жильцам подвальных помещений и прилегающих к ним проходов. В них нельзя накапливать мусор, хранить взрывчатые и огнеопасные вещества и материалы, газовые баллоны, а также пользоваться открытым огнем;

— вынос отходов, бытового мусора в места, которые специально не отведены для подобных целей. Например, запрещено оставлять мусорные пакеты у мусоропровода, подъезда.

Еще больше полезной информации здесь