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Политика
28.02.2017
Илья Горин
Лукашенко едет в больницу

После 2-недельного отсутствия президент Беларуси во вторник, 28 февраля, вновь покажется на публике.

Александр Лукашенко нанесет визит в Учреждение здравоохранения «9-я городская клиническая больница». По данным на 10.30, здание больницы на улице Семашко по периметру охраняли спецслужбы.

Напомним, до этого последнее публичное мероприятие с участием главы Беларуси состоялось 14 февраля. В день святого Валентина он провел совещание с членами рабочей группы по вопросам совершенствования контрольной деятельности и исключения излишних требований к бизнесу.

На 1 марта пресс-служба Лукашенко анонсировала переговоры президентов Беларуси и Грузии.

 
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