Ночь в Куропатах прошла спокойно. Утром звучали стихи

Утром вблизи стройплощадки прошел митинг.

Восьмая ночь вахты в Куропатах прошла спокойно, в лагере активистов находилось несколько десятков человек, сообщает Радыё Свабода.

Утром возле стройплощадки прошел митинг, на котором поэт Владимир Некляев прочитал свои стихи.

Затем выступил Змитер Дашкевич, рассказавший что со слов строителей, в ближайшие дни работ на месте строительства не будет.

О том, что работы в Куропатах приостановлены, на своей странице в Фейсбуке написал и пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

«Вынік канфлікту вакол Курапатаў залежыць ад таго, наколькі моцным будзе пратэст»

Напомним, что в понедельник стало известно о приостановлении строительных работ в урочище. В тот же день пришла новость из администрации Первомайского района, куда гражданские активисты и местные жители принесли на открытое собрание тысячу подписей за пересмотр проекта.

Оказалось, что чиновники утвердили прежний план застройки зоны, куда входит и скандальная площадка бизнес-центра. При этом тема резонансного строительства комиссию не заинтересовала.

Фото Радыё Свабода

В ответ защитники Куропат объявили о проведении 3 марта общегородской акции протеста.