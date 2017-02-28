Как раненый аист пришел к человеку за помощью

Хозяин дома Иосиф, который приютил аиста Буслю на зиму, рассказал, что государственные инстанции в помощи отказали, а ему стало жалко птицу, ведь на морозе она бы погибла.

— Первый раз я увидел аиста осенью у нас на территории предприятия, где я работаю. Никто не знает, как он попал к нам, территория ограждена. Сам на юг улететь молодой аист не смог, раненый, видимо, что-то с крылом случилось. Стали работники подкармливать его. Обращались в охрану природы, лесничество, местную газету, чтобы помогли, подсказали, куда его можно определить, но безрезультатно, — говорит Иосиф.

Когда пошли дожди да мокрый снег, на семейном совете решили взять птицу к себе:

— Сначала аист жил в сарае, а когда стал мороз — сделал загончик в подвале под домом, там и живет. Кормим свежемороженой рыбой, мясо-костным кормом для животных, вода постоянно стоит. Каждый день меняю ее.

А в середине февраля Иосифу на работу позвонила супруга. Аист начал бушевать в подвале.

— Жена подумала, что туда забежал кот. А оказалось, что за забором стоял другой аист и клекотал. Он стоял напротив окна подвала, где был Бусля. Когда он улетел, наш аист успокоился. Очень этому были удивлены, ведь есть же какая-то между птицами связь, — отмечает Иосиф.

Выпустить аиста на природу Иосиф планирует с приходом тепла.