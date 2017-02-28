Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook – про статистическое очковтирательство.

Опять скандал. Снова статистические фейки. В который раз сомнительные методологические приёмы для получения политически корректного результата.

Когда всё валится из рук, безответственная VIP-номенклатура готова разбить зеркало, а не помыть рожу. Она очень боится гнева Начальника, которому никто из министров и больших начальников публично в глаза не осмеливается сказать: «Это тупик. Пора поручить экономику ответственным хозяевам и профессионалам».

Модель быстро разваливается. Некогда крепкие хозяйственные связи рвутся на глазах. В кабинетах власти царит растерянность и полная неопределённость. Страна булькала, а сейчас начинает бурлить. Много гнева и приглушенной ярости. Людей явно не устраивает наглое издевательство властей. Налог на тунеядцев лишь подлил масла в огонь. Официоз оторвался от обыкновенных людей, а люди перестали верить официозу, особенно статистическим данным и правительственным отчётам. Приведёт два примера, которые, как минимум, вызывают обоснованные претензии к представляемым цифрам по состоянию белорусской экономики.

Пример № 1. Берём два официальных статистических сборника Белстата. Первый – «Статистического обозрения Беларуси. Январь – декабрь 2016г.» (дата публикации – февраль 2017г.).

Второй источник данных – книга «Промышленность Республики Беларусь. Статистический сборник 2016» (дата публикации – июль 2016г.).

Анализ данных по физическому объёму производства за 2015 год открывает существенную разницу в данных. В сборнике июля 2016-го данные существенно выше, особенно по продовольственным товарам.

В докладе февраля 2017-го физический объём мяса и пищевых субпродуктов за 2015-й указан в 644,7 тысяч тонн. За этот же год в ежегодном обзоре промышленности (конец июля 2016г.) этот показатель указан в объёме 1010,6 тысяч тонн. Разница составляет 365,9 тысяч тонн или минус 36,2%.

По говядине данные февраля 2017 года по производству в 2015г. – 206,9 тысяч тонн, из другого источника (июль, 2016) – 256,4 тысячи тонн. Разница составляет 49,5 тысяч тонн или 19%.

По свинине – 155,9 тысяч тонн и 241,6 тысяч тонн (разница 85,7 тысяч тонн), по мясу птицы – 220,3 тысяч тонн и 434,2 тысяч тонн (213,9 тысяч тонн разница или 35,5%).

По колбасным изделиям – 228,4 тыс. тонн и 264,3 тыс. тонн (разница 35,9 тысяч тонн или 13,6%). Это не похоже на статистическую погрешность. На лицо очень сильное уменьшение базы для сравнения показателей следующих периодов. Причём самые существенные расхождения отмечены именно по пищевым товарам. Напомним, что по итогам 2016-го аграрные лобби отчитались ростом с/х производства.

Можно лишь догадываться, чем они вызваны такие сильные изменения. Речь ведь не идёт о тоннах, а о десятках тысяч тонн! Такого рода корректировки позволяют в краткосрочном периоде получать нужный результат по темпам роста для отчёта.

Вот что произошло с товарами из группы «рыбы и морепродукты пищевые, включая рыбные консервы». В сборнике февраля 2017г. объем производства в 2015г. указан в 83,8 тысяч тонн. В статистическом обзоре июля 2016г. данные по этому же показателю составляют 101,22 тысячи тонн (разница 17,4 тысячи тонн или 17%), по растительным маслам 199,1 тысяч тонн и 260,2 тысячи тонн (разница в 61,1 тысячу тонн или 23%).

А вот производство цельномолочной продукции в 2015г. было скорректировано незначительно, с 2007,5 тысяч тонн в июле 2015г. до 1958,3 тысяч тонн в феврале 2017г., на 49,2 тысяч тонн (на 2,5%). Корректировка по сырам была ещё меньше: со 180965 тонн до 178800 или только на 2165 тонн (на 1,2%). Такую разницу можно засчитать, как статистическую погрешность и корректировку реальных данных.

Из остальных товаров выделим значительную разницу по отчету за 2015 год по грузовым автомобилям. В 2016г. их было произведено 3897 штук, а в 2015г., как указано в февральском сборнике – только 3328 штук, т.е. зафиксирован рост физического объёма производства на 17,1%. В сборнике, вышедшем в июле 2016г. за 2015г. приведет показатель производства 5952 штук грузовых автомобилей, что на 2624 больше, чем указано в этом году. Т. е. цифра скорректирована на целых 44%. Получается, что вместо роста физического объёма, если верить данным статистического ежегодника по промышленности, в 2016г. было зафиксировано падение на 34,5%.

Отметим, что данные по производству калийных удобрений, нефтепродуктов, тракторов, холодильников, строительных материалов или стали приведены практически без изменений. При таком творческом подходе к определению объёмов промышленного производства получить прирост в январе почти на 6% не составляет труда. Главное выбрать нужную базу для сравнения и поколдовать над цифрами.

Это как раз те показатели, которые интересно будет отследить до публикации очередного сборника «Промышленность 2017», а пока индустриальное лобби во главе с вице-премьером В. Семашко и П. Прокоповичем, человеком десятков должностей, активно убеждает президента включить денежный печатный станок, чтобы закрепить достижения традиционных «бурлаков» белорусской промышленности.

Такого рода статистические «корректировки» ставят под сомнение объективность цифр от промышленных и аграрных лоббистов. Они заинтересованы в подгонке данных под нужный для себя результат. А нужный для них результат сегодня – это выбить очередную порцию дешёвых кредитов, налоговых и таможенных льгот и заставить всех белорусских потребителей покупать, прежде всего, их товары.

Следовательно, нет веры данным по динамике промышленного и с/х производства, а, значит, и данным по изменению ВВП. Особенно в свете ещё одной особенности расчёта этого показателя. Это пример № 2.

В 2016-м индекс-дефлятор ВВП составил только 7,8%. Т. е. чтобы перевести номинальный валовой внутренний продукт в реальный, т. е. очищенный от роста цен, нужно ВВП номинальный скорректировать на дефлятор. Но сам дефлятор – это отражение ценовой динамики цен товаров и услуг, которые производятся в продаются в экономике страны. Так вот индекс потребительских цен в 2016г. составил 11,8%, цен производителей промышленного производства – 12%, цен с/х производителей – 7,7%, в строительстве – 9,5%, тарифов на перевозку грузов – на 10,3%, связи – на 14,4%.

Вопрос: «Как же из всех этих цен можно получить дефлятор в 7,8%, который должен отражать ценовую динамику во всех секторах экономики? Здравый смысл подсказывает, что дефлятор должен быть больше. Значит, если на него скорректировать номинальный ВВП, то падение будет не 2,6%, как отчитался Совмин, а гораздо ниже. Особенно с учётом товарных манипуляций, о которых написано выше. В 2015г. дефлятор ВВП составил 16,4% при индексе потребительских цен (2015г. к 2014г.) 13,5%. В 2014г. инфляция составила 18,1%, а дефлятор был 18,0%. В 2013г. ИПЦ составил 18,3%, а дефлятор – 21,2%.

В 2016-м почему-то всё получилось не так. За январь – июль 2016г. дефлятор был 9,9%, а по итогам года опустился до 7,8% при годовом ИПЦ 11,8%. Что-то мутное и нечистое видится в такого рода хитрых расчётах. Если бы отношение между основными индикаторами ценовой динамики в 2016г. было таким же, как в 2013-2015гг., то тогда номинальный ВВП для получения реальных темпов изменения нужно было бы корректировать не на 7,8%, а на 10 – 12%. Значит, темпы падения ВВП в 2016г. грозили оказаться более 4% (а не 2,6%, как было объявлено).

В последнее время слишком много вопросов возникает к официальным статистическим данным. Вместо того чтобы служить чистым, честным зеркалом, которое отражает реальную действительность, они всё больше смахивают на цифры из разряда «чего изволите, товарищ Начальник».

Только вот людям, которые в гневе и ярости выхолят на улицы, плевать, что написано в формальных отчётах. Они бьют не по ним, а по физиономии.