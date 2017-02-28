Не люди, а боги. В кого превратились чиновники благодаря декрету №3

На минувшей неделе в газете «Советская Белоруссия» вышла разгромная статья, посвященная протестам против декрета №3.

Из нее следует, что никаких проблем документ людям не создает, и успешно выполняет поставленную задачу «сохранения социальной справедливости».

Автор материала газеты Администрации президента в упор не видит, чем же так недовольны белорусы, ведь местным органам власти предоставлено право решать — могут ли люди, попавшие в трудное жизненное положение, получить освобождение от уплаты сбора: «Вот и вся коллизия: если ты нетрудоспособен, если в семье сложилась такая ситуация, что за кем–то из членов семьи необходим постоянный уход, если где–то элементарно нет рабочих мест, то вопрос со сбором решается в пользу гражданина».

Надо сказать, здесь сразу напрашивается вопрос, откуда автор взял именно эти критерии – в каком документе они закреплены? Но не будем придираться, а посмотрим, как чиновники на практике пользуются своим правом определять, попал гражданин в «трудную жизненную ситуацию», или она была, скажем так, вполне терпима.

В этой части много пищи для размышлений как всегда дала Марианна Щеткина.

22 февраля зампредседателя Совета Республики проводила личный прием в Минске.

Вот первая ситуация, о которой сообщило БЕЛТА:

«Свою историю рассказала студентка Светлана. Она гражданка Украины, постоянно живет в Беларуси с 2011 года вместе с бабушкой. Девушка учится заочно, не работала и в 2015 году, и сейчас. Обратилась с просьбой об освобождении от сбора. Марианна Щеткина считает, что для этого нет оснований. «Надо устроиться на работу, в том числе по гражданско-правовому договору, или оформить ИП, ремесленничество – для молодого человека, желающего работать, есть немало возможностей, особенно в столице».

Запомним девушку: не тунеядствует, учится заочно, живет с бабушкой и, наверное, смотрит за ней.

А вот вторая история с приема Марианны Щеткиной:

«Симпатию у всех присутствующих на приеме вызвал 20-летний Виталий – серьезный, ответственный. «Я закончил обучение в колледже в июне 2015 года. Хотел служить в милиции, в июле направили на медкомиссию, но после обследования по состоянию здоровья признан негодным к службе в органах МВД. Осенью в армию по той же причине не призвали, хотя рассчитывал на это. И на работу не удалось устроиться до конца 2015 года... Марианна Щеткина порекомендовала комиссии освободить Виталия от уплаты сбора с учетом всех жизненных обстоятельств молодого минчанина».

Э?

Вы поняли, чем же так отличаются две вышеприведенные ситуации? Я, честно признаюсь, – не очень. Точнее – вообще не понял. Оба учились, оба не работали, но заплатит только девушка.

Если уж следовать логике Щеткиной, которую мы услышали чуть ранее, то странно, почему в отношении парня не прозвучали следующие вопросы:

На что надеялся пацан, когда не прошел медкомиссию для работы в МВД?

Неужели ждал, что спустя несколько месяцев врачи ослепнут и решат, что для службы в армии он вполне годен?

Что значит «на работу не удалось устроиться»?

Пацан, это же столица, здесь много возможностей, оформил бы ремесленничество, в конце концов…

Поймите, я не против этого парня, скорее даже наоборот. Я просто удивлен, что чиновники в нашей стране благодаря декрету №3 чувствуют себя почти богами и вершат судьбы, основываясь на своей личной оценке другого человека.

Фото дня: Плачущая прачка отчитывается перед чиновниками по налогу за тунеядство

Я не понимаю, чего ожидают от девушки, которая учится заочно и живет с бабушкой. Которая, кстати, и вынуждена будет, скорее всего, заплатить «налог» за внучку.

Так и представляю чиновника, разводящего руками: извини, бабуля, ничего личного, мы же для социальной справедливости.