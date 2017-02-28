Анонс на 2018-й: Маск отправит туристов в полет вокруг Луны

Илон Маск в следующем году отправит к Луне космических туристов, с которых уже взял деньги. Что стоит за новым прожектом амбициозного миллиардера и каковы шансы богатеев слетать к Луне в заявленные сроки?

Американский миллиардер, основатель космической корпорации SpaceX, Илон Маск вновь огорошил мир амбициозными планами освоения космоса. Предприниматель объявил, что не позднее конца следующего года компания готова отправить двух космических туристов к Луне.

Если затея удастся, эти двое станут первыми за более, чем 40 лет людьми, отправившимися к Луне.

О своих планах Маск заявил накануне вечером в ходе телефонной пресс-конференции для небольшого числа журналистов. По его словам, двое потенциальных кандидатов сами обратились в компанию SpaceX с вопросом, есть ли возможность отправить их в недельное путешествие, в ходе которого корабль слетает к Луне, сделает виток вокруг нее (без посадки) и вернется не Землю.

«Это будет длинный виток вокруг Луны», — пояснил бизнесмен. В компании объявили, что запуск может состояться уже в конце 2018 года. Планируется, что полет будет проходить в автоматическом режиме, хотя для его осуществления туристам придется пройти тренировку на случай непредвиденных обстоятельств. При этом Маск не уточнил, в какую сумму обойдется эта космическая прогулка.

«Это будет чуть дороже, чем отправка пилотируемой миссии к МКС», — сказал Маск.

Известно, что двое кандидатов уже выплатили организаторам полета необходимый депозит. Пока они изъявили желание не оглашать свои имена, Маск тоже не обмолвился о них, сказав лишь, что они знакомы друг с другом. Кроме того, уже есть и другие желающие, проявившие интерес к подобным коммерческим экспедициям.

Оглашение лунных планов стало сюрпризом, несмотря на то, что о неком важном объявлении в SpaceX объявили за сутки до него. Ходили слухи, что в компании может прозвучать некое финансовое заявление, или речь пойдет о разработке нового космического костюма.

Ранее компания не раз привлекала к себе повышенное внимание неожиданными заявлениями о грандиозных космических планах. Так было после объявления Маском планов по отправке на Марс пилотируемых миссий и заселению планеты людьми.

Было объявлено, что уже в 2018 году компания Илона Маска планирует отправить беспилотную исследовательскую миссию к Марсу Red Dragon, правда, позднее сроки сдвинулись и назывался уже 2020 год.

Отправить людей к Луне планируется на строящейся сейчас тяжелой ракете Falcon Heavy, первый запуск которой намечен на лето этого года. В настоящее время стоимость одного запуска этой ракеты, способной выводить до 50 тонн на низкую и до 22 тонн – на геопереходную орбиту, оценивается в $ 90 млн.

Кораблем, на котором полетят туристы к Луне, станет пилотируемая версия корабля Dragon, которая в настоящее время разрабатывается в компании. Отправка пилотируемых миссий станет важным шагом для компании, которая пока имеет контракты с NASA на отправку грузов к МКС. Планируется, что первый полет пилотируемая версия корабля Dragon совершит в конце 2017 года – он отправится к МКС в автоматическом беспилотном режиме.

Следующая, пилотируемая миссия, запланирована на второй квартал 2018 года.

В настоящее время SpaceX уже имеет контракт на отправку к МКС в среднем четырех миссий в год, три из которых – грузовые, одна – пилотируемая. И хотя в техническом плане отправка людей к Луне осуществима силами компании, эксперты отрасли сомневаются, что сделать это удастся в заявленные сроки. «Выдерживание сроков – не самая сильная сторона SpaceX», — заявила New York Times Мэри Диттмар, глава Коалиции по глубокому изучению космоса.

И ракета Falcon Heavy и корабль Dragon 2 должны были встать в строй несколько лет назад, а в действительности еще не летали. «Это выглядит рискованно. Я нахожу странным, что такие объявления делаются, когда SpaceX еще не научились доставлять людей на околоземную орбиту», — считает Диттмар.

Отправка туристов станет первым полетом человека к Луне со времен последней экспедиции по программе «Аполлон» в 1972 году. Сейчас в NASA разрабатывают свою сверхтяжелую ракету Space Launch System с кораблем Orion, которые смогут отправлять астронавтов в далекие космические экспедиции.

В NASA поспешили выпустить приветственное сообщение в ответ на заявление о лунных планах Илона Маска. «NASA желают своим партнерам по отрасли достижения новых высот. Мы будем тесно работать с компанией SpaceX, чтобы помочь им выполнить свои контрактные обязательства по возвращению пилотируемых запусков на американскую землю и отправке грузов на МКС», — говорится в заявлении агентства.