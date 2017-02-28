Какими еще поборами власти хотят обложить автомобилистов?

Минтранс собирается «усовершенствовать» дорожный сбор: чего ждать?

Чиновники вновь задумались о том, как правильно собирать с автомобилистов деньги на ремонт дорог. В конце февраля руководитель «Минскоблдорстроя» Денис Степанов предложил пересмотреть систему сбора транспортного налога и включать его в стоимость топлива, объяснив это тем, что такая схема более оправдана – «чем больше человек ездит, тем больше он и платит».

Позже на такую идею в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель министра транспорта Алексей Авраменко. Чиновник отметил, что «нынешний механизм может быть усовершенствован, но речи не идет о включении дорожного сбора в цену топлива».

Придется ли белорусским автомобилистам вновь раскошелиться?

Представитель объединения «За авто» Федор Сухов считает, что как-либо усовершенствовать существующую модель власти вряд ли смогут.

– Переносить транспортный налог в цену топлива они не станут, так как это будет нонсенс – ведь туда уже включен акциз. В этом случае в цене топлива будет сразу два налога на дорожные нужды, – отмечает эксперт.

Тем не менее, собеседник уверен, что чиновники будут поднимать ставку налога, потому что «бюджет трещит по швам».

– Слова об усовершенствовании – это повод затянуть время. У нас есть система BelToll, и если использовать те деньги, которые она приносит, можно покрыть всю страну первоклассными дорогами, – считает Федор Сухов.

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