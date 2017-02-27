Борткевич объяснил, почему Ольга Корбут продала олимпийские медали

По словам бывшего мужа всемирно известной гимнастки, она сделала это не от бедности.

Бывший муж и солист ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич в интервью Комсомольской правде в Белоруссии опроверг домыслы о том, что Ольге Корбут не хватает денег на жизнь.

- Она говорит, что вольна распоряжаться своими вещами как захочет. А чего эти железки будут лежать дома?!

- А может быть, Ольге не за что жить?

- Нет, это неправда. Она нормально живет.

- Как нормально?

- Она живет в Финиксе, штат Аризона. У нее нормальный муж, моложе ее. С Ольгой все в порядке. Периодически она тренирует, учит детей. Фигура у Ольги такая же, как была, и многие упражнения она может показать на собственном примере.

- Хотите сказать, что своей жизнью она довольна?

- Конечно. Это у нас кто-то может сказать, мол, это не патриотично, как, мол, можно свои медали продать… В Штатах это нормально воспринимается. Распродажи своих вещей устраивают многие звезды. А медали эти никуда не продадут.

- Как часто вы общаетесь?

- Почти раз в неделю созваниваемся. Вот то, что я вам рассказываю про медали, она мне говорила. Хотя, на мой взгляд, она дешево их продала. Ольга в свое время была одной из популярных женщин в мире.