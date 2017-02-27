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27.02.2017
Жереми Урюти, Газета.ru
Повар из Бордо: «Каково же было мое удивление слышать, что русские сыры вкуснее французских»

Шеф-повар французского ресторана в Москве за год привык в России ко всему, кроме невкусного сыра.

Я давно мечтал поехать работать в другую страну. Другие люди, другая культура, другой язык. Так что когда мне предложили стать шеф-поваром ресторана французской кухни в Москве, я не мог поверить, что это правда. Конечно, я согласился не раздумывая.

Я уже был знаком с Россией по рассказам: моя девушка — русская, один из кузенов родом из Казахстана, и у меня несколько русских друзей во Франции. Но вживую все оказалось гораздо интереснее. Я знал, что Россия летом и Россия зимой — две разные страны. Так что после переезда своей первой зимы я ждал с интересом. Честно говоря, я не был готов к морозам в –30, которые свалились на Москву в этом году. Но, как я понял, это для всех стало большой неожиданностью, не только для меня. Да и тот факт, что зима идет практически полгода, тоже стал для меня откровением. Походит на «Игру престолов».

Вообще, к этому климату нужно привыкнуть — либо зима, либо лето, либо –30, либо +30. Понятно, почему русский народ такой закаленный.

А история с купанием на Крещение — это самое поразительное, пожалуй, что я тут увидел. Я не был в курсе, что это явление настолько массовое, думал, что для этого нужны годы тренировок и закаливания. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что большая часть моих друзей и коллег поехали купаться на Крещение и звали меня с собой. Я пока не готов даже смотреть. Интересно, что буду говорить через год.

Самый сложный момент адаптации был, конечно, в работе. Первое время я ломал голову, как мне выстроить порядок работы, если я не говорю по-русски. Поскольку команда уже была сформирована и ждала нововведений, пришлось много работать над тем, чтобы люди захотели меня слушать и понимать. Они поначалу думали, что я буду швыряться сковородками — как выяснилось, многие думают, что так поступают все французские шефы. Это неправда — так делают не только во Франции, итальянцы этим тоже грешат. Но это не мой подход, я за дипломатию, все можно объяснить словами.

Сложнее было с гостями, потому что вкусы французов и русских сильно отличаются. Французская кухня не очень широко представлена в Москве, поэтому донести ее до гостей правильно было и остается моим долгом. В итоге, мне кажется, я стал понимать вкусы русских людей и достиг компромисса. Впрочем, в связи с отсутствием многих продуктов мне просто приходится развивать инновационные подходы.

Некоторые русские продукты мне очень нравятся. В России отличные камчатские крабы с очень мягким, слегка сладковатым вкусом и нежной текстурой. Очень хорошее качество у мяса, добытого на охоте. Еще мне нравится работать с российской рыбой, она другая и очень интересная по вкусу, особенно дикая.

Но каково же было мое удивление, когда я стал слышать, что русские сыры вкуснее французских! Вот тут я категорически не согласен.

Мне, если честно, русский сыр не понравился совершенно. Я все-таки привык к более яркому вкусу. Я понимаю, что сыроварение в России совсем молодое, интересно посмотреть, что будет в ближайшие годы.

В работе языкового барьера я уже почти не ощущаю — я перенимаю русские выражения у своих коллег, их это забавляет, потому что по-русски я пока знаю только названия продуктов и кухонного инвентаря. Но вообще, без языка сложно. Вот недавний поход в магазин и попытка купить пиво мне запомнятся надолго: у меня спросили документы, я их показал, но продавщица долго не могла понять, что я ей показываю, права это или медицинский полис. Они собрали в итоге целый консилиум, чтобы решить, продавать мне пиво или нет.

Мне неуютно, когда все разговаривают на русском, шутят, смеются, а мне непонятно, что происходит, даже когда мне эту шутку переводят. Еще я однажды час не мог найти бар, в котором меня ждали друзья, потому что таксист высадил меня не там, а объяснить людям, что именно мне нужно и где я в данный момент нахожусь, я мог с трудом.

Ужас, потом посмеялись, конечно, но чувствуешь себя ребенком. А еще я хорошо помню свой первый поход в «Макдоналдс». Я буквально на пальцах минут пять объяснял, что мне нужно, десять минут ждал заказа, а получил на 100% все не то. Но злиться не мог, это было очень смешно.

В основном общаюсь с коллегами и гостями, потому что на работе провожу большую часть времени. Стараюсь находить время и посещать рестораны коллег по цеху, обязательно ходить в новые места. Благо у меня есть много франко- и англоговорящих друзей в Москве, всегда готовых составить мне компанию. Я, кстати, тоже делаю немалые шаги навстречу — начал учить русский язык. Это оказалось невероятно сложно! Но я твердо решил для себя, что до конца года заговорю, хотя бы общими фразами.

Конечно, мне не хватает моей семьи и близких друзей, но мы регулярно созваниваемся и поддерживаем связь.

Прошлым летом у меня гостили родители и пара друзей, которые, в отличие от меня, были очень удивлены увиденному в России. У них было совершенно другое видение страны, я бы сказал, негативное, а в итоге им не хотелось уезжать.

Вообще я не понимаю, как у русских хватает сил столько работать, а потом после работы идти куда-то, причем не на час-полтора, а полноценно тусоваться на неделе. Я пару раз проводил эксперимент над собой и понял, что для этого нужны годы тренировок.

Было много забавных моментов при адаптации. Всего и не вспомнить. Но точно могу сказать, что никогда не забуду свой первый и последний поход в баню. Все думали, что я не вынесу температуры, кто-то даже боялся, что упаду в обморок. Но я выстоял и даже согласился на массаж веником. Правда я так и не понял, в России везде осталась традиция заходить в баню полностью обнаженным?

 
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