МИД: Беларусь продолжит взаимодействие с ЕС для полной отмены санкций

Белорусская сторона продолжит взаимодействие с ЕС в целях полной отмены санкций.

Об этом заявили в МИД Беларуси, комментируя решение Евросоюза продлить на год оружейное эмбарго в отношении нашей страны и санкции в отношении четырех чиновников. В МИД отметили, что изначально исходят из того, что санкции несправедливы и контрпродуктивны.

Продление оставшихся ограничений в отношении нашей страны не соответствует духу развития сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом, заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

«Разблокировав поставки в Беларусь снаряжения для биатлона, Евросоюз лишь частично устранил изначальное противоречие в собственном режиме оружейного эмбарго. Однако сохраняющийся оружейный запрет продолжает распространяться на товары, не имеющие никакого отношения к заявленным ЕС целям», — сказано в сообщении ведомства.

В МИД рассчитывают, что «за позитивным шагом Евросоюза по отмене части остающихся ограничений последуют более решительные меры, которые окончательно оставят в прошлом политику давления на Беларусь — ответственного партнера и соседа ЕС».