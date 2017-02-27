Сенсация! В Беларуси высокая безработица!

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Вынік канфлікту вакол Курапатаў залежыць ад таго, наколькі моцным будзе пратэст»
МИД: Беларусь продолжит взаимодействие с ЕС для полной отмены санкций
Пресс-служба Лукашенко анонсировала переговоры президентов Беларуси и Грузии
Данкверт: «Белорусские производители как будто сами для себя находят неприятности»
Совет ЕС продлил на один год ограничительные меры в отношении Беларуси
В Пинске расследуют гибель 14-летнего подростка, который жаловался на высокую температуру
«Они все — и Карпенко, и Захаренко, и Гончар с Красовским, и Дима Завадский — там, в Куропатах»
Товарооборот Беларуси и России рекордно рухнул
Весна идет. На неделе до +13
Рубль снова сдал к трем валютам корзины
Відэаблогер зарабіў на падатку за «дармаедзтва»
Сергея Муравьева приговорили к ограничению свободы и освободили из-под стражи в зале суда
Как «айтишники» могут завести всю экономику
Беларусь не вернется к практике включения дорожного сбора в цену топлива
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
За два мешка картошки в Пружанах продали 9-этажную гостиницу
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«А ў згарэлай хаце пад сталом знайшлі расстраляных дзяцей…»
«Похоже, сочинская засада Лукашенко провалилась»
Минское «Динамо» подложило свинью министру спорта
«Жилистые бабули поправляются быстрее, чем рафинированные красавицы»
Ночь, фонарь, засада, Сочи
Што пісаў Васіль Быкаў абаронцам Курапатаў
Что хорошего и что плохого принесет Беларуси скорое вступление в ВТО
Кто подставляет Лукашенко
Почему Лукашенко не Йоуханнессон, а «тунеядцы» – не ананасы
«Я працу меў заўжды, але патрапіў у спіс дармаедаў»
Отец «парня с бензопилой»: «Влад, мы тебя любим!»
Прачка из Рогачева: «Была депрессия. Теперь мне будет спокойно»
«Пищевая промышленность убивает нас еще больше, чем фармацевтическая»
«Всем наплевать, никто не хочет помогать». 7 рассерженных белорусов
Как Лукашенко превращают в Джоконду
Алесь Бяляцкі: «Змены залежаць не столькі ад тонкай праслойкі актывістаў, колькі ад сотняў тысяч людзей»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
5 любовниц, которые изменили ход истории
Как венесуэльский лыжник-неудачник произвел фурор на чемпионате мира
Премьер-министр Канады исполнил трюк главного героя «50 оттенков»
Как загорают «ангелы» и «демоны»
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Кейт Аптон украсила обложку знаменитого каталога купальников
Экономика
27.02.2017
Александр Чубрик, TUT.BY
Сенсация! В Беларуси высокая безработица!

Сегодня Белстат опубликовал данные об уровне безработицы. Они отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в официальных отчетах. Это данные о фактической безработице за 2016 год.

Фото Reuters

Что произошло?

Белорусы узнали уровень фактической безработицы в четвертый раз в современной экономической истории. Впервые это случилось в 1999 году. В Беларуси в тот год прошла первая после распада СССР перепись населения. Тогда была трехзначная инфляция, множественность валютных курсов и зарплата в 40 долларов. На фоне таких экономических проблем уровень безработицы в 6,2% от экономически активного населения (по данным переписи) вряд ли мог кого-то удивить. Официально зарегистрированная безработица в 1999 году была почти втрое меньше — 2,2%.

Следующей цифры мы ждали 10 лет — до следующей переписи. 2009-й был тоже далеко не идеальным годом. Первый с 2000 года валютный кризис. Глубокое падение экспорта и внутреннего спроса. Сильное ухудшение условий торговли нефтепродуктами. В таких условиях уровень безработицы составлял 6,1% на фоне 0,86% официально зарегистрированных.

Третий раз цифру фактической безработицы опубликовал Нацбанк. Было это в 2012 году. Обследование домохозяйств по вопросам занятости только началось, экономика росла только за счет «растворителей» и понемногу отходила от глубочайшего валютного кризиса 2011 года. Нацбанк опубликовал майский результат нового обследования Белстата — 5,6% от экономически активного населения. Официально зарегистрированные безработные в то время были совсем редким видом — их набралось всего 0,65% от экономически активного населения.

Наконец, сегодня Белстат опубликовал данные за 2016 год. Безработных в прошлом году оказалось 5,8% от экономически активного населения.

А что тогда означает официальная цифра в 1% от экономически активного населения?

Давайте разберемся в определениях. Экономически активное население — это те люди, которые работают (занятые) или не работают, но активно ищут работу (безработные). Если с занятыми все более-менее ясно, то с безработными — не совсем. По официальной версии, безработные — это люди, которые получили статус безработного в службе содействия занятости. То есть цифра, к которой мы привыкли — это уровень официально зарегистрированной безработицы.

В переписях и в обследовании домохозяйств по вопросам занятости Белстат использует принятое во всем мире определение Международной организации труда. Согласно этому определению, безработным считается тот, кто (а) сам называет себя безработным, (б) активно ищет работу и (в) готов приступить к работе в кратчайшие сроки (в ближайшие 2 недели). Поскольку в Беларуси регистрируются далеко не все такие люди, то численность фактических безработных у нас традиционно выше, чем численность зарегистрированных безработных.

А почему безработных в Беларуси всегда было больше, чем регистрировалось?

Основная причина — слишком малый размер пособия по безработице, которое можно получать не больше 6 месяцев. Например, если бы зарегистрированным безработным нужно было платить «налог на тунеядцев», то пособия не хватило бы. Но его получают далеко не все зарегистрированные безработные, а примерно половина из них. А еще для получения пособия нужно участвовать в общественных работах. Фактически издержки получения статуса зарегистрированного безработного превышают выгоды, поэтому безработные белорусы предпочитают обходиться без регистрации.

Кстати, в некоторых странах на биржу труда становятся даже те, кто работает (в теневом секторе) — там пособие больше, чем у нас, а требования участия в общественных работах нет. Поэтому иногда зарегистрированная безработица превышает фактическую, что, кстати, тоже говорит о недостатках в «дизайне» социальной защиты безработных.

Если нам так долго «подсовывали» заведомо заниженные данные, то можно ли доверять новым цифрам от Белстата?

Можно. В основе обследования домашних хозяйств по вопросам занятости лежит стандартная методология обследования рабочей силы. Разрабатывать и внедрять обследование нам помогал Всемирный банк. Обследование охватывает 7 тысяч домохозяйств ежеквартально, или 28 тысяч домохозяйств в год — ни одна организация, занимающаяся изучением общественного мнения в Беларуси, не делает ничего сопоставимого по охвату. Именно на основе таких данных проводятся исследования рынка труда и готовятся рекомендации для социально-экономической политики во всем мире.

Сенсация! В Беларуси высокая безработица!

В некотором роде это действительно сенсация. Многие ожидали, что в условиях такого продолжительного спада безработица окажется на пару процентных пунктов больше. Но на самом деле уровень безработицы у нас сопоставим с российским (там в конце 2016 года было 5,4%), гораздо меньше, чем в Украине (9,6% в 3 квартале 2016 года), Латвии (9,8% в 3 квартале 2016 года), Литве (7,5% в конце 2016 года) и даже немного меньше, чем в Польше (6% в конце 2016 года). Это значит, что бизнес адаптировался к кризису не только (и не столько) через сокращение занятости, но и через снижение зарплат. А еще — что белорусы действительно активно ищут работу. Аналогичные механизмы действовали на рынке труда в России.

Какая разница, сколько безработных — все равно это не повлияет на экономическую политику…

Действительно, все официальные документы до сих пор ориентировались на официально публикуемый показатель — численность зарегистрированных безработных. Исходя из этой цифры планировались расходы бюджета на поддержку безработных и содействие занятости. Наглядный пример последствий использования данных о зарегистрированной, а не о фактической безработице — появление декрета о «социальном иждивенчестве». Если бы на момент оценки ситуации его авторами принималось во внимание число в 200−250 тысяч безработных, а не 40 тысяч, то декрет, возможно, не появился бы.

То есть открытое признание того факта, что безработица в Беларуси заметно выше 1%, может и должно стать поводом для пересмотра стратегии содействия занятости, бюджета и законодательства о социальной защите. И еще одним маленьким шагом на пути к формированию доверия к власти со стороны общества.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.4 (оценок:7)
Главное
«Не боюсь ничего! Дайте жить!». Лица «маршей нетунеядцев» в регионах
«Все… Конец»
Почему колхоз №1 рекламирует немецкие тракторы?
В четырех городах массово протестовали против «налога на тунеядство»: фото и видео
Белорусы задали свои вопросы Шуневичу: «Может покончить с методами НКВД? Глядишь, и рейтинг слегка улучшится»
«Яростный облом и злая жуть» на «Оскаре-2017»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY