«Любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен»

Антон Орехъ — о том, что даже мертвый Немцов остается лидером оппозиции, а его убийство всегда будут связывать с властями.

У нас теперь очень любят рассуждать про то, как именно надо скорбеть по ушедшим. Можно ли говорить про них критические слова или лучше промолчать, обязательно ли рыдать навзрыд или можно ограничиться простыми соболезнованиями. Дискуссия неизменно сопровождается петицией с требованием лишить кого-нибудь гражданства за неправильную скорбь. Ну, что ж, давайте еще скажем пару слов про способы выражения печали и уважение чувств.

27 февраля – годовщина убийства Бориса Немцова. Убийства гадкого и отвратительного. Вы могли Немцова не любить, но когда убивают вот так — подло, в спину — нормальный человек разве станет ликовать и пакостить?

В воскресенье прошел Марш памяти Бориса Немцова, на его мосту люди положили гору цветов. В понедельник годовщина. И в ночь годовщины смерти человека на место его гибели приезжают долдоны и сносят всё нафиг. Это то же самое, что придти на поминки и нагадить, придти на могилу и потушить свечки.

Мне кажется, что мэрия, полиция, чуваки в оранжевых робах считают, что это такая игра. Какие-то непонятные, чудные ребята и девчата зачем-то несут эти букеты и корзины на одно и то же место день за днем, а наша задача этих ребят с моста уволочь, а цветы-корзинки выкинуть – и все это со смекалкой, сноровкой, с прибаутками. И не важно, какой это день и какой сегодня повод – они продолжают с нами играть.

Даже мертвый Немцов остается символом, остается лидером оппозиции. Сейчас народ ни на какие митинги не вытащишь, но в память Немцова люди пришли – не очень много, меньше, чем раньше, но намного больше, чем собрались бы по любому другому актуальному поводу.

Запретить марш власти не решились. Но гадить на мосту продолжили с особо изящной мерзостью.

Я понимаю, что Немцов стал символом, его мост стал символом, эти ежедневные дежурства, вагоны цветов, возложенных на этот пятачок за два года – все это тоже символы. Эти символы в двух шагах от Кремля очень раздражают. Но ребята из Кремля, вы сами виноваты в том, что так вышло. Бориса Немцова в двух шагах, у вас под носом и убили. И хотите вы того или не хотите, но эти выстрелы рикошетом ударили и по вам.

Это убийство всегда будут связывать с вами, даже если формально вы не причем. Это убийство стало еще и символом вашего бессилия, потому что при тотальном контроле и безграничности власти, любого человека в России убить могут где угодно – даже у кремлевских стен.

И вы не можете это предотвратить, вы не можете провести нормальное расследование, не можете организовать нормальный процесс, вызвать всех свидетелей и подозреваемых. Вы не можете найти заказчиков. А еще хуже, если эти заказчики вам известны, но у вас не хватает духу их наказать. Конечно, куда как проще впятером хватать одного волонтера на мосту и выкидывать цветы в ночь годовщины и воспринимать это как веселую, развивающую игру.